Stadtkapelle Aulendorf wechselt das musikalische Genre

Wer bei Serenadenkonzert und Stadtkapelle an klassische und modernde Blasmusik denkt, liegt richtig. Wer zudem an Rapp-Musik denkt, der liegt nach dem überraschenden Auftritt von Eigentlich-Saxophonist Daniel Laux beim Konzert der Stadtkapelle Aulendorf am Sonntag: ebenfalls richtig. Wetterbedingt begrüßte Stadtkapellenvorsitzender Matthias Dorner die Gäste nicht im Schlossinnenhof, sondern in der Stadthalle, wo Martin Gallasch mit Witz und Humor durch ein abwechslungsreiches Programm führte.

Für den ersten Teil hatte Dirigent Martin Rebmann mit seinen Musikern den Zuhörern noch ein eher klassisches Programm zusammengestellt. Mit dem Stück die Ouvertüre von Willhelm Tell wurden die Gäste sehr charmant in der Holzhütte (Stadthalle Aulendorf) am Vierwaldstätter See begrüßt. Mit dem 1938 komponierten „Mars der Medici“ von Johan Wichers (holländischer Marschkönig) zeigten die Musiker, wie man effektvolle dynamische Wechsel mit Harmonien in Einklang bringt. Während zunächst Tenorhorn, Bariton und 1. Posaune das Thema beherrschten, kamen in der Wiederholung Flügelhörner und Trompeten dazu, um im dritten Teil noch eine Nebenmelodie der Klarinetten über den Hauptteil zu legen. Mit dem Soundtrack „Highlights from Pirates of the Caribbean“ zeigten die Musiker, dass sie nicht nur ihre Instrumente beherrschen, sondern auch gesanglich sehr gut aufgestellt sind.

Moderation zum Schmunzeln

Der zweite Teil des Sommerkonzertes brachte dann so manche Überraschung mit sich, wurden doch die einzelnen Register, mal mit Soloteilen, in den Vordergrund gerückt. Schmunzeln im Publikum löste etwa die Anmoderation des Schlagzeugers hervor, vom dem Gallasch sagte, dass er nicht nur das Orchester im Griff habe, sondern hin und wieder auch mal den Dirigenten: Seit knapp einem Jahr ist der Schlagzeuger Michael Gleich nun bei der Stadtkapelle und zeigte mit seinem Soloauftritt, dass man sich durch alle Stil- und Musikrichtungen bewegen kann, was das Publikum mit einem kräftigen und langanhaltenden Applaus honorierte.

Das „Blechregister“ zeigte mit den Soli der Trompeten, Posaunen, Bariton und Saxofon in dem Medley „The Magic of Andrew Lloyd Webber“ hervorragende Leistungen, etwa bei den Stücken „Jesus Christ Superstar“ oder auch „Don’t cry for me Argentina“. Auch die Tubisten bekamen ihren großen Auftritt und zeigten sich beim „Tuba Tiger Rag“. Das Stück lässt in dem Arrangement von David Marshall dem Tuba-Register alle Freiheiten, sich in aller Albernheit zu präsentieren – was den Musikern auch ausdrucksstark gelang, immerhin muss nebenbei in dem etwa zehn Kilogramm schweren Instrument ordentlich Luft in Bewegung gebracht werden.

Daniel Laux – ohne Saxophon

Um die Vielfalt der Blasmusik zu zeigen hatte sich die Stadtkapelle zum Konzertende hin noch etwas ganz außergewöhnliches einfallen lassen. Bereits während des Abbaus des vorjährigen Schlossfests hatte Daniel Laux gezeigt, dass er nicht nur Saxofon spielen, sondern auch als Rapper seine Fähigkeiten im rhythmischen Sprechgesang beweisen kann. Sebastian Manz an der Trompete hat schon immer wieder einmal Stücke arrangiert und auch komponiert, und so hatten die beiden einen Rapp vorbereitet. Wer nun denkt, Blas- und Rapp-Musik gehen nicht zusammen, den belehrt die Stadtkapelle Aulendorf eines besseren. Eine grölende Stadthalle und ein groovendes Orchester waren das Ergebnis dieses Stücks. Der folgende Beifall dürfte Garant dafür sein, dass es sich nicht um eine einmalige Vorstellung gehandelt hat.

Als Zugabe führte die Stadtkapelle nochmal in die 1980er-Jahre und beschloss den Abend mit bekannte Stücken wie „Skandal im Sperrbezirk“ oder auch „Rock me Amadeus“. Jubelklänge beendeten diesen wunderbaren musikalischen Blumenstrauß, der ein begeistertes Publikum in einen mittlerweile wieder sonnigen Sommerabend entließ.