Stadtkapelle Aulendorf ist im Radio zu hören

Die Stadtkapelle Aulendorf ist am Sonntag, 20. Juni zwischen 18 und 20 Uhr bei der SWR4-Baden-Württemberg-Sendung „Musik aus dem Land“ zu hören. Wie der Verein mitteilt, wird die Stadtkapelle während des zweistündigen Sendeformats mit der neuen CD „Neujahrskonzert einmal anders“ vorgestellt. Die Eigenproduktion entstand als Ersatz für das ausgefallene Neujahrskonzert 2021 und enthält eine Auswahl von zwölf konzertanten Musiktiteln der vergangenen 25 Jahre.

Neben dem bekannten „Florentiner Marsch“ und dem Swing-Titel „Frenesi“ wird auch der Aulendorfer Jubiläumsmarsch „Ewige Freunde“ zu hören sein. Die Eigenkomposition des Aulendorfer Trompeters Sebastian Manz entstand 2014 anlässlich des 150-jährigen Vereinsjubiläums der Stadtkapelle und ist allen befreundeten Musikkapellen der Stadtkapelle gewidmet. Ein anspruchsvoller Konzertmarsch, der ins Ohr geht und zu Aulendorf passt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Alle zwölf Titel der CD sind auch auf dem eigenen YouTube-Kanal der Stadtkapelle Aulendorf zu finden.

Seit vergangener Woche kann die Stadtkapelle nach langer Unterbrechung wieder zur wöchentlichen Probe zusammenkommen. Ein erster Auftritt in Aulendorf ist bereits in Planung. Interessierte Musikerinnen und Musiker sind jederzeit zur Probe am Freitag um 19.30 Uhr im Schulzentrum Aulendorf willkommen.