Stadtkapelle Aulendorf ehrt ihre Musiker

Fester Bestandteil im Vereinsjahr der Stadtkapelle Aulendorf ist der Kameradschaftsabend, um in lockerer Runde und geselligem Miteinander das Jahr ausklingen zu lassen, auf die Highlights zurückzublicken und langjährigen Musikerinnen und Musikern zu danken. Dazu konnte der Vorsitzende Matthias Dorner bereits Anfang November neben einigen Ehrenmitgliedern des Vereins auch den stellvertretenden Vorsitzenden des Blasmusikverbandes und stellvertretenden Landesmusikdirektor Horst Dölle begrüßen, der die Ehrungen an diesem Abend vornahm. Horst Dölle, der selbst Musiker und Ehrenmitglied der Stadtkapelle ist, hatte dazu ein tolles musikalisches Programm erstellt und umrahmte als grandioser Alleinunterhalter mit seiner Klarinette, seinem Saxophon und seinem Gesang die Ehrungen.

Die Stadtkapelle Aulendorf bedankte sich dabei bei folgenden Musikantinnen und Musikanten für ihren besonderen Einsatz: Sonja Widdig wurde für zehn Jahre aktive Zeit am Alt-Saxophon geehrt und Sybille Leser erhielt eine Ehrung für 40 Jahre an ihrer Querflöte. Zudem wurde Jürgen Schoch für die 15-jährige Tätigkeit als Beisitzer in der Vorstandschaft geehrt. Anschließend erhielten Julia Laux, Malenka Leser, Clara Saile und Hanna Wöllhaf das Bronzeabzeichen für ihren erfolgreichen Abschluss der D1-Prüfung überreicht.

Nach einer Diashow von Stefan Eppler, die uns Musikerinnen und Musikern mit Bildern und Videos ein schönen Überblick über das vergangene Jahr zeigte und dabei auch das ein oder andere Grinsen ins Gesicht zauberte, begann anschließend das gesellige Zusammensein.