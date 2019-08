Stadthalle verwandelt sich in Bauernhof

Ein zweigeteiltes Ferienangebot

Die Stadt Aulendorf, die Offene Kinder- und Jugendarbeit und viele Vereine und Institutionen bieten Kindern von sechs bis zwölf Jahren für sechs Wochen ein Ferienprogramm an. Das Angebot reicht von Schwimmen, Spiel und Spaß mit Vollgas, Schlossführungen, Tanzen, Bogenschießen, Kegeln, Kinderrittermahl, Singen, Kneippen, Minigolfen, Basteln, Fußball und anderen Programmpunkten. Der Aulendorfer Ferienspaß ist in zwei Teilen aufgebaut. Zum einen die Ferienzeitbetreuung, die zwei Wochen lang und mit fest stehenden Zeiten stattfindet, und zum anderen die Tages- und Halbtagesbetreuung. Die ersten zwei Wochen werden von der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Franziska Wiest, ausgebildete Sozialpädagogin, und Florian Rudolph, Jugendheimerzieher, gestaltet. Die Wochenthemen lauten „Wir tauchen ab zu Schildkröte, Clownfisch und Co. in die bunte Unterwasserwelt“ und „Wir verwandeln die Stadthalle in unseren eigenen Bauernhof“. (rijo)