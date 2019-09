Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag ein voller Erfolg

Einzelhändler, Schulen,Vereine und Gastronomen, alle sind hoch zufrieden mit dem Verlauf des Aulendorfer Stadtfestes gewesen, wie die Nachfrage der der „Schwäbischen Zeitung“ ergab. Kein Wunder, „brummte“ es doch in der Stadt von der Hauptstraße bis hinunter zum Bahnhof in allen Gassen und Straßen. Und während die einen beim Flohmarkt ein Schnäppchen machten, zog es andere am Nachmittag in die Geschäfte, welche am verkaufsoffenen Sonntag teilnahmen.

Bei vielen Händlern gab es Rabattaktionen oder speziell auf das Fest abgestimmte Zusatzangebote. Das Team der Buchhandlung Rieck präsentierte von Georg Gallasch zur Verfügung gestellte Fotoraritäten von anno dazumal, welche vor allem von der älteren Kundschaft begeistert betrachtet wurden. Pünktlich zum verkaufsoffenen Sonntag war auch das lange Zeit vergriffene Buch „Bilder von Aulendorf“ in neuer Auflage wieder erhältlich. Lesematerial in Form eines Bücherflohmarktes gab es auch bei der katholischen Bücherei, welche anlässlich des 25-jährigen Bestehens die Pforten geöffnet hatte. Obwohl der Standort ein wenig versteckt war, fanden unerwartet viele Besucher den Weg hinter das Gemeindehaus, wie Rita Dittrich und Lore Stützle berichteten.

Auf das leibliche Wohl hatte sich die Klasse 10 der Schule am Schlosspark konzentriert, welche in der Kolpingstraße Dinnete anbot, um damit die bevorstehende Klassenfahrt zu finanzieren. „Das macht unser Aulendorf aus, wir haben einfach ein tolles Miteinander, wo man sich gegenseitig hilft“, lobte Elternbeirätin Sandra Sonntag insbesondere die Hilfsbereitschaft der umliegenden Geschäfte und Anwohner im Vorfeld der Aktion.

Auch Edgar Raisch, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins (HGV) war voll des Lobes über die Organisation des gesamten Jubiläums und bezeichnete das Fest gar „als Stadtfest der Frau Johler“. Der HGV hätte eine Veranstaltung dieser Größe nie stemmen können, fügte er hinzu. Der Bäckermeister trug mit zwei Aktionen zum Fest bei. Vor dem Bahnhof verkauften seine Mitarbeiter einen acht Meter langen Zopf in Gleisform, dessen Erlös der Bahnhofsmission und der SGA-Fußballjugend zugute kam. Er selbst stand in der Hauptstraße vor dem großen Backofen, wo Kinder ihre selbstgebackene Lokomotive aus Quark-Öl-Teig verzieren durften. So gab es am Ende überall glückliche Gesichter und immer wieder wurde der „Schwäbischen Zeitung“ vermittelt: „Das war ein tolles Fest und super organisiert!“