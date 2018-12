Stadt will Urteil zu Wasserbeiträgen anfechten

Die Stadt Aulendorf will in Sachen Wasserversorgungsbeiträge in Berufung gehen und hat einen entsprechenden Antrag fristgerecht gestellt. Das habe der Gemeinderat am 3. Dezember in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, teilt Bürgermeister Matthias Burth mit. Im September hatte das Verwaltungsgericht nach jahrelangem Streit um die rückwirkende Erhebung von Wasserversorgungsbeiträgen in einem Musterverfahren ein Urteil zugunsten der Betroffenen gefällt. Damit könnte, so eine Berufung zugelassen wird, das Verfahren in eine neue Runde gehen.