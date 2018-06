Stadt will Bahnübergang an der Dobelmühle sicherer machen

Das Land Baden-Württemberg hat der Stadt Aulendorf 75 000 Euro Zuschuss aus dem „Förderprogramm kommunaler Straßenbauvorhaben“ für die Erneuerung des Bahnübergangs Schmittenweg in Blönried bewilligt. Dieser befindet sich auf der Bahnstrecke Herbertingen - Aulendorf - Kißlegg. Die Gesamtkosten für das Projekt sind mit 510 000 Euro veranschlagt.

Die Bahn hatte 2013 der Stadt mitgeteilt, dass sie den Bahnübergang Schmittenweg sanieren möchte. Das berichtet Bürgermeister Matthias Burth. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz müsse die Kommune bei der Maßnahme mitzahlen. „Wir haben für unseren Eigenanteil einen Antrag für das Förderprogramm des Landes gestellt“, berichtet Burth.

Hoher Busverkehr

Das Geld möchte die Stadt nun für die Sanierung des Bahnübergangs an der Dobelmühle verwenden. „Bei der Verkehrsschau mit der Bahn wurde deutlich, dass auch dieser Bahnübergang saniert werden muss“, sagt Burth. Die Stadt habe daher bei der Bahn angeregt, eher diesen Bereich zu sanieren. Im Vergleich zum Bahnübergang Schmittenweg, werde der an der Dobelmühle deutlich häufiger genutzt. „Wir haben dort mehr als 20 000 Jugendliche, die jährlich in der Dobelmühle übernachten. Dadurch gibt es einen hohen Busverkehr“, sagt Burth. Durch die Sanierung soll die Verkehrssicherheit verbessert werden.

Die Bahn sei einverstanden, den Bahnübergang Dobelmühle statt den Bahnübergang Schmittenweg zu sanieren. „Wir sind derzeit im Gespräch mit dem Regierungspräsidium Tübingen. Wir klären, ob der Zuschuss für den Schmittenweg umgewidmet werden kann für den Übergang an der Dobelmühle“, sagt Burth.

Dirk Baumeister, Geschäftsführer der evangelischen Freizeiteinrichtung Dobelmühle, freut sich über die geplante Sanierung. „Bei den Verkehrsschauen wurde die Sanierung des Bahnübergang bislang immer ausgeschlossen. Dass sie jetzt kommt ist die beste Idee“, sagt er. Laut Baumeister soll der Bahnübergang einseitig beschrankt werden. „Das ist die sicherste Variante“, betont er.