Stadt und Landratsamt sind im Widerstreit

Mit den Rechtsmitteln einer Veränderungssperre und der Aufstellung eines Bebauungsplans will die Stadt Aulendorf verhindern, dass auf einem Grundstück an der Schillerstraße ein eingeschossiges Wohnhaus im Bungalowstil errichtet wird. Einen entsprechenden Satzungsbeschluss hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig erlassen.

Das Planungsgebiet umfasst den Bereich des Baulinienplans „Schiller-Schul-Zeppelinstraße“ aus dem Jahr 1930. Auf einem Grundstück an der Zeppelinstraße wollte ein privater Bauherr ein eingeschossiges Einfamilienhaus mit angrenzender Fertiggarage errichten. Dieses Baugesuch hatte der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) abgelehnt mit der Begründung, dass dieses Vorhaben nicht in die umgebende Bebauung passt, weil dort zweigeschossige Wohnhäuser mit Walmdächern stehen.

Daraufhin wandte sich der Bauherr an das Landratsamt, das dieses Vorhaben sehr wohl für genehmigungsfähig hält; denn im Baulinienplan gibt es keine genauen Festlegungen, sondern nur die allgemeine Vorschrift, dass sich ein neues Gebäude in seine Umgebung gestalterisch einfügen müsse. Anders als die übergeordnete Behörde, sind Bauverwaltung und Gemeinderat von Aulendorf der Meinung, dass ein eingeschossiges Wohnhaus nicht in diese Umgebung passt, auch wenn es ein mit 22 Grad geneigtes Walmdach erhält. „Wir sollten uns hier die Planungshoheit erhalten“, bekräftigte SPD-Stadtrat Pascal Friedrich die Position der Verwaltung. Schließlich sei dieser Bereich wichtig und sensibel für das Stadtbild. Das bekräftigte auch Ralf Jöhle (FWV): „Ich kann die Haltung des Landratsamts nicht nachvollziehen.“

Die Stadt will mit der Veränderungssperre und der Aufstellung eines Bebauungsplans nicht nur ein ihrer Ansicht nach unpassendes Bauvorhaben verhindern, sondern auch einen verbindlichen Rahmen schaffen für eine künftige Nachverdichtung in diesem Bereich. Die derzeit geltenden Regelungen sind so allgemein gefasst, dass die Stadt nur geringe Einflussmöglichkeiten hat, wenn ein Hauseigentümer ein bestehendes Gebäude durch einen Neubau ersetzen will. Jetzt sei es noch möglich, den städtebaulichen Charakter dieses Gebiets zu erhalten, betonte Bürgermeister Matthias Burth.

Solange eine Veränderungssperre verhängt ist, dürfen im genannten Gebiet weder Gebäude abgerissen noch neue errichtet werden. Sie gilt, bis ein rechtskräftiger Bebauungsplan verabschiedet ist. Er kann in einem beschleunigten Verfahren durchgezogen werden, da in diesem Fall keine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben ist.