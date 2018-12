Stadt tauscht weitere Wasserleitungen aus

Die Stadt Aulendorf tauscht im Zuge der Sanierung ihrer Wasserleitungen bestehende Asbestzementleitungen nach und nach aus. Nötig ist dies, weil diese Leitungen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen und bei Erschütterungen, etwa bei Bauarbeiten, brechen können – eine Erfahrung, die Aulendorf in der Vergangenheit bereits mehrfach machen musste. Für das kommende Jahr plant die Stadt nun Wasserleitungserneuerungen für rund 300 000 Euro.

Kein Trinkwasser in der Hillstraße – das hieß es im Juni diesen Jahres, nachdem eine dortige Hauptwasserleitung brach. Das Technische Hilfswerk rückte damals an, um eine Notversorgung sicherzustellen. Dort und auch in der Safranmoosstraße sind nach Wasserrohrbrüchen größere Teilstücke der ehemaligen Asbestzementleitungen saniert. Auch Teilstücke der Wasserleitung, die vom Hochbehälter in die Unterstadt führt, wurden bereits ausgetauscht.

Laut Bauamtsleiterin Karin Schellhorn gibt es in Aulendorf nur noch wenige Asbestzementleitungen. Nämlich in folgenden Bereichen: in der Safranmoosstraße von der Bäckerei Leser bis zum Beginn von Safranmoos, vom Hochbehälter Katzensteig zum Hochbehälter Buchwald, von der Ebisweiler Straße zum Hochbehälter Katzensteig, von der Safranmoosstraße übers Schulgässle bis zum Mühlweg und der Eckstraße sowie von der Hillstraße, Ecke Saulgauer Straße, über den Riedweg bis zum Birkenweg. Für die Saulgauer Straße und den Riedweg ist für 2020 der Austausch von Wasserleitungen vorgesehen. Im kommenden Jahr will die Stadt an anderen Stellen aktiv werden.

2019 stehen Arbeiten vom Bereich Schuhalde/Mühlweg bis zur Eckstraße sowie vom Kreuzungsbereich Schulgässle/Mühlgässle bis zur Hauptstraße 56, an der Einmündung zur Safranmoosstraße, an. „Man baut heute einfach nicht mehr so“, begründet Schellhorn den Austausch des Asbestzementleitungen. Insgesamt rund 300 000 Euro plant die Stadt dafür auszugeben. Im Zuge der Arbeiten zwischen dem Kreuzungsbereich Schulhalde/Mühlweg und der Eckstraße sind zudem die Umlegung der Mühlbachverdolung sowie Straßenbauarbeiten vorgesehen.