Stadt informiert über Ortsteilentwicklung

Um die Bürger über die Ortsteilentwicklung zu informieren, plant die Stadt Aulendorf entsprechende Veranstaltungen in den Ortsteilen, kündigt die Stadt Verwaltung an.. Los geht es am 30. Juli in Blönried mit den Ortschaften Blönried, Steinenbach und Münchenreute. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Stadthalle Aulendorf. Aufgrund der noch geltenden Coronavorgaben ist die Teilnehmerzahl entsprechend der vorgegebenen Mindestabstände begrenzt.

Die Stadt Aulendorf müsse sich insbesondere auf Ortsteilebene mit neuen Herausforderungen und Bedürfnissen auseinandersetzen, das teilt die Stadtverwaltung mit. So müssten auf den gegenwärtigen Nachfragedruck nach Bauland zukunftsfähige und lokale Antworten auf die Frage nach dem Wo gefunden werden. Insbesondere in den kleineren Ortsteilen sei eine angepasste und vorausschauende Siedlungsentwicklung unverzichtbar, um die Charakteristik und Eigenart der Ortsteile zu erhalten und in die Zukunft zu entwickeln. Dörfer und Weiler seien aufgrund ihrer geringen Größe sehr sensibel hinsichtlich ihres Wachstums und baulicher Veränderungen.

Vor diesem Hintergrund habe sich die Stadt dem Thema der Ortsteilentwicklung gewidmet. Im Rahmen einer transparenten und offenen

Siedlungspolitik sollen die Bürger bereits frühzeitig über die Kriterien der Ortsteilentwicklung und Entwicklungsziele informiert werden. Bei entsprechenden Veranstaltungen würden Anregungen aufgenommen und Fragen beantwortet.

Die Informationsveranstaltungen sollen auf Ortsteilebene stattfinden. Hierbei hätten die Teilnehmenden die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zur zukünftigen Entwicklung ihres Ortsteils zu kommen, lokale Themen vertieft zu besprechen sowie Anregungen abzugeben.