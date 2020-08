Stadt erwägt Wiederholung des Hundebadetags

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr erwägt die Stadt Aulendorf, den Hundebadetag am Steegersee zu wiederholen. Dazu hat die Verwaltung bereits Umfragen auf sozialen Kanälen wie Facebook und Instrgram gestartet, die Resonanz dazu fiel bislang positiv aus, wie die neue Kämmerin Silke Johler berichtet, die bei der Stadt Aulendorf den Tourismusbereich verantwortet. Die Entscheidung soll bis Ende nächster Woche fallen. „Bislang gab es auf die Frage zu einer Wiederholung nur positives Feedback“, erläutert Johler. Nachdem der Hundebadetag 2019 trotz einiger Kritik im Vorfeld so gut ankam und es durchweg ein „ganz arg schöner Tag“ gewesen sei, stehe die Verwaltung einem erneuten Badetag für Vierbeiner sehr aufgeschlossen gegenüber. Alle Hundehalter seien sehr verantwortungsvoll gewesen, hätten alle Hinterlassenschaften sofort entfernt und der Tag sei für alle Teilnehmer eine Freude gewesen. Das Naturstrandbad Steegersee hat noch bis voraussichtlich 13. September geöffnet (hängt vom Wetter ab, sollte es nochmal sommerlich werden, kann laut Johler eventuell verlängert werden). Der Hundebadetag könne also frühestens am 14. oder 15. September stattfinden.