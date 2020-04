Stadt ermittelt Müllsünder und verhängt 100 Euro Strafe

Nach einer groß anlegten Suchaktion ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein als vermisst gemeldeter 91 Jahre alter Mann in einer Ulmer Klinik gefunden worden. Bei der über Stunden andauernden Suche waren neben der Rettungshundestaffel auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Der Mann, ein Patient einer Ulmer Klinik am Eselsberg, wurde nach Angaben der Polizei um 16.30 Uhr das letzte Mal gesehen. Gegen 19 Uhr sei dann die Polizei informiert worden, so ein Polizeisprecher am Samstagvormittag im Gespräch mit Schwäbische.