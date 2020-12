Stadt Aulendorf weist auf Räum- und Streupflicht hin

Die Stadtverwaltung Aulendorf weist auf die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege hin. Nach der Streupflichtsatzung müssen sie die Gehwege reinigen, beiSchneehäufungen räumen und bei Schnee- und Eisglätte streuen.

Straßenanlieger seien nicht nur Eigentümer,sondern oftmals auch Mieter und Pächter von Grundstücken sowie Wohnungen. Sind keine Gehwege vorhanden, sind Straßenflächen oder verkehrsberuhigte Bereiche in einer Fläche von 1,5 Metern für den Fußgängerverkehr sicher zu räumen. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Fußgängerverkehrs müsse gewährleistet sein. Schnee und Eis dürfen nicht auf der Straße angehäuft, sondern müssen auf dem Restgrundstück abgelagert werden.

Die Stadt teilt in diesem Zusammenhang mit, dass Gehwege werktags bis 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr geräumt und gestreut sein müssen. Sollte danach Schnee fallen oder Schnee- und Eisglätte auftreten, müsse bei Bedarf auch tagsüber wiederholt geräumt und gestreut werden. Diese Pflicht endet abends um 20 Uhr. Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Asche zu verwenden. Ausdrücklich untersagt ist laut Mitteilung der Stadt die Verwendung von auftauenden Streumitteln, also Salz.