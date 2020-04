Stadt Aulendorf unterstützt Unternehmen während der Corona-Krise

Auch die Stadt Aulendorf will in den aktuell schwierigen Zeiten Unternehmen unterstützen und hat daher wie andere Kommunen im Landkreis zinslose Stundung von Gewerbesteuervorauszahlungen angekündigt. Zudem werden für den Monat April weder Sondernutzungsgebühren oder Säumniszuschläge erhoben und außerdem werden Vollstreckungen ausgesetzt.

„Das Coronavirus stellt in vielen Bereichen eine besondere und schwierige Herausforderung dar. So auch bei unseren Gewerbebetrieben, die in naher Zukunft sicherlich vermehrt um Reduzierung der Vorausleistungen beziehungsweise Stundung der Gewerbesteuer bitten“, teilt die Stadt Aulendorf mit. Der Gemeindetag habe hierzu bereits eine umfassende Empfehlung ausgesprochen, die sich an Vorgaben für die Finanzbehörden orientiere. „Diese Empfehlung wird auch die Stadt Aulendorf analog umsetzen“, heißt es aus dem Rathaus.

Bereich Veranlagung der Gewerbesteuer (Anpassung/Herabsetzung der Gewerbesteuermessbeträge für Vorauszahlungszwecke):

Durch die Auswirkungen des Coronavirus betroffene Steuerpflichtige können laut Stadtverwaltung Anträge auf Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrags für Vorauszahlungszwecke stellen. „Dies bedeutet, dass Betriebe, die auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung eine Anpassung ihres Vorauszahlungssolls nach unten anstreben, sich an das Finanzamt zu wenden haben, das den Messbetrag für Vorauszahlungszwecke nach unten anpassen kann.“ Die Gemeinden seien an diese geänderten Festsetzungen der Gewerbesteuermessbeträge für Vorauszahlungszwecke gebunden. Die Stadt teilt weiter mit: „Mit der Anpassung der Messbeträge für Vorauszahlungszwecke, die von den Kommunen dann über eine Anpassung/Herabsetzung der Vorauszahlungen umzusetzen ist (Grundlagenbescheid-Folgebescheid-Verhältnis) wird den Gewerbesteuerpflichtigen bei ihren aktuellen Zahlungspflichten geholfen, so dass es diesbezüglich im Regelfall keiner besonderen Stundungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene bedarf.“

Bereich Kasse (Stundung von Gewerbesteuerforderungen):

Für etwaige Stundungs- und Erlassanträge gilt laut Stadt auch im Hinblick auf einen möglichen Zusammenhang mit Auswirkungen des Coronavirus, dass diese bezüglich der Gewerbesteuer an die Gemeinden zu richten seien. Vorauszahlungsbeträge können reduziert werden (siehe oben). Für Anträge auf Stundung von Steuerbeträgen, die auf Abschlusszahlungen für vorausgegangene Erhebungszeiträume (beispielsweise für 2018) beruhen, können sich die Kommunen nach Erläuterung der Stadt Aulendorf an der Vorgehensweise der Finanzämter orientieren. „Die Steuerpflichtigen müssen im Stundungsantrag darlegen, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Steuerpflichtigen auf den Auswirkungen des Coronavirus beruhen. Bei Stundungsanträgen zur Gewerbesteuer können die Kommunen in der Regel auf die Erhebung von Stundungszinsen verzichten (zunächst für drei Monate)“, erläutert die Stadt weiter.

Für alle Bereiche:

Als Hilfestellung für anfragende Gewerbetreibende gibt es auf der Homepage der Stadt Aulendorf ein Antragsformular. Die Beantragung einer Anpassung der Vorauszahlung wird an das jeweilige Finanzamt gerichtet und bei einer Stundung dann an die Stadt Aulendorf adressiert. Die Stadt weist darauf hin, dass dies ist ein umfassenderes Formular der Finanzbehörden sei und die Erläuterungen der Stadt zu den Vorgehensweisen sich nur auf die Gewerbesteuer beziehen würden.