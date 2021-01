Stadt Aulendorf registriert keine Verstöße gegen Quarantänemaßnahmen

Das Sozialministerium Baden-Württemberg hatte die Städte und Gemeinden darum gebeten, am 20./21. Januar Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Quarantänemaßnahmen durchzuführen. Das Ordnungsamt der Stadt Aulendorf folgte der Bitte und überprüfte durch Mitarbeiter mit entsprechendem Abstand und Schutzausrüstung. Sämtliche unter Quarantäne befindlichen Personen im Stadtgebiet konnten angetroffen werden, wie es in einer Mitteilung heißt.

Ziel der Aktion sei es gewesen, die Bürgerinnen und Bürger für die Wichtigkeit der Einhaltung der Quarantänemaßnahmen zu sensibilisieren und darüber hinaus deutlich zu machen, dass ein Verstoß gegen diese Anordnung ein Bußgeld nach sich zieht und gegebenenfalls sogar eine Strafanzeige folgen könne.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus kann eine Quarantäneanordnung im Wesentlichen auf zwei Grundlagen beruhen. Zum einen können Infizierte und enge Kontaktpersonen betroffen sein. Zum anderen können Reiserückkehrer oder Zuziehende einer Quarantäneverpflichtung unterliegen.

Auch in Aulendorf sei überprüft worden, inwieweit sich die Betroffenen in der eigenen Häuslichkeit aufhalten. Zudem hatten die Vertreter des städtischen Ordnungsamts laut Mitteilung diese Möglichkeit genutzt, sich nach dem Wohlbefinden der Personen in Quarantäne zu erkundigen und offene Fragen zu beantworten.

In Aulendorf befanden sich an diesen beiden Tagen 86 Personen in Quarantäne. Zunächst wurden die Personen auf dem Festnetztelefon angerufen. Diejenigen, die nicht erreicht wurden, weil sie sich beispielsweise draußen auf ihrem Grundstück aufgehalten haben, oder von denen keine Festnetznummer vorhanden war, wurden zu Hause aufgesucht.