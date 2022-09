Stadt Aulendorf ist „recyclingpapierfreundlich“

Das Umweltbundesamt und die Initiative Pro Recyclingpapier haben die Stadt Aulendorf für die vorbildhafte Nutzung von Blauer-Engel-Papier mit dem Titel „Recyclingpapierfreundliche Kommune“ ausgezeichnet. Wie die Initiative in einer Pressemeldung schreibt, verwendet die Stadt Aulendorf zu 90 Prozent Papier mit dem Blauen Engel und „engagiert sich damit auf der bundesweiten Nachhaltigkeitsplattform ,Grüner beschaffen’ vorbildhaft für den Klima- und Ressourcenschutz“.

„Mit der Beschaffung und Verwendung von Recyclingpapier leistet die öffentliche Hand einen wichtigen Beitrag zur Einsparung von Ressourcen und kommt ihrer Vorbildfunktion für mehr Umweltschutz hervorragend nach“, wird der Präsident des Umweltbundesamtes und Schirmherr des Projektes, Professor Dirk Messner, in der Meldung zitiert. Aulendorf gehe mit gutem Beispiel voran und rege so auch andere zur Nachahmung an.

Recyclingpapier spart Wasser und Energie

Wie die Initiative des Weiteren ausführt, spart die Produktion von Recyclingpapier aus 100 Prozent Altpapier mindestens 60 Prozent Wasser und Energie und verursacht deutlich weniger CO2-Emissionen als Frischfaserpapier.