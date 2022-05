St. Johanner Schüler erfolgreiche Konstrukteure

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 18. Mai waren einige Schüler des Studienkollegs nicht in Blönried, weil sie von der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in den Europapark nach Rust eingeladen wurden. Sie hatten am Schülerwettbewerb Junior.ING teilgenommen. Ihre Aufgabe war es gewesen, Skisprungschanzen-Modelle zu planen und zu bauen. Dieser Landeswettbewerb steht unter der Schirmherrschaft von Kultusministerin Theresa Schopper.

Vom Studienkolleg teilgenommen haben: Vincent Gärtner (7c), Marvin Knaus und Christian Neghina (7b), Felix Hausmann (8b), Leonard Frey und Marlon Frey (6a).

Den ersten Platz und damit die sensationelle Positionierung als Landessieger hat Vincent Gärtner gewonnen. Sein Modell wurde als „elegante, luftige und transparente Konstruktion“ von der Jury gelobt. Sein Schanzenmodell geht nun nach Berlin, wo es im Juni im Bundeswettbewerb dabei sein wird. Eine fantastische Leistung! Schulleiter Klaus Schneiderhan gratulierte ihm ganz besonders: „Wir sind stolz auf dich, Vincent, dass du in die Hauptstadt gehst und dort dein Modell vorstellen wirst!“

Auch die weiteren Wettbewerbsteilnehmer würdigte Klaus Schneiderhan: „Macht weiter so und bleibt motiviert!“