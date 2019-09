St. Johann verabschiedet drei Mitarbeiter

Nach 29 Jahren am Studienkolleg St. Johann ist Ursula Halder in den Sommerferien 2019 in den Ruhestand gegangen. Seit 1990 war die an der PH Weingarten in den Fächern Englisch und Sport ausgebildete Grund-und Hauptschullehrerin als Erzieherin im Blönrieder Tagesheim tätig. Dort betreute sie Schüler beim Erledigen der Hausaufgaben, in den Freizeitstunden der Mittagspause bot sie unterschiedliche Aktivitäten an. Viele Jahre lang führte sie den Schulladen, in dem fair gehandelte Snacks und Schulmaterial angeboten werden. Auch im Unterrichtsgeschehen spielte Ursula Halder am Studienkolleg eine wichtige Rolle. Sie unterrichtete einige Jahre Sport, musste dies aber aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Bis zu ihrer Pensionierung war sie in der Unterstufe im Fach Englisch tätig. Mit ihrem Temperament, ihrer Herzlichkeit und einer tiefen Heimatverbundenheit war Ursula Halder eine allseits geschätzte und beliebte Mitarbeiterin.

Zum Ende des Schuljahres verabschiedete sich das Kollegium mit der Schulleitung auch von Peter Hartmayer, der seit 1990 an der Schule als Biologie-und Chemielehrer tätig gewesen ist. Joachim Will hielt zu seinem Abschied im Namen der Mitarbeitervertretung eine Rede. Er schilderte Peter Hartmayers Start vor beinahe dreißig Jahren und zählte seine vielen Verdienste für das Schulleben St. Johanns auf. So habe er nicht nur unzählige Biologie-Leistungskurse ins Abitur geführt, sondern auch jahrelang die Schülerband Gentle Voices mitgeführt, die bei vielen Gottesdiensten für den passenden musikalischen Rahmen gesorgt habe. Auch die Weihnachtsfeier des Kollegiums sei, so betonte Joachim Will, durch Peter Hartmayers Musikalität bereichert worden. Als Medienwart sei er ebenfalls jahrelang aktiv gewesen, meinte Joachim Will, und habe so für eine funktionierende Technik im Klassenzimmer und bei Veranstaltungen gesorgt.

Seit dem 1. Februar 2014 ist Pater Fransiskus Dose als Schulseelsorger am Blönrieder Gymnasium tätig gewesen. Nun geht der Weg für ihn in München weiter, wo er seine Doktorarbeit schreiben wird. Pater Fransiskus hat Schulseelsorge als eine das Schulleben tragende und unterstützende Sorge um jeden einzelnen Menschen verstanden. In wöchentlichen Klassengottesdiensten, die er vorbereitet und gefeiert hat, in den großen Gesamtgottesdiensten vor kirchlichen Feiertagen und bei Schulanlässen engagierte er sich für den christlichen Glauben an der Schule. Die Planung und Durchführung der Besinnungstage gehörte zu seinen Aufgaben, ebenso initiierte er Impulse während der Advents- und Fastenzeit. Am Studienkolleg war er präsent und schenkte allen Jugendlichen seine Aufmerksamkeit. So ist es Pater Fransiskus in seiner fünfjährigen Tätigkeit am Studienkolleg gelungen, eine große Nähe zu Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern aufzubauen. Mit Offenheit, Warmherzigkeit und viel Verständnis für alles Menschliche ging er auf alle zu und gewann das Vertrauen, das für die Schulseelsorge so wichtig ist. Pater Fransiskus´ Weggang ist deshalb nicht nur für viele Schülerinnen und Schüler des Studienkollegs schmerzlich, sondern auch für die Menschen in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit Altshausen, wo er in den letzten Jahren auch als Vikar tätig war.