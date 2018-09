Springturnier beim Reit- und Fahrverein Zollenreute

Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen hatten sich am Sonntag viele Zuschauer rund um den Reitplatz versammelt, die gespannt das Turnier verfolgten. Bei den diesjährigen Reit- und Fahrertagen beim Reit- und Fahrverein Zollenreute (RFV) waren mehr als 500 Teilnehmer gemeldet. Während auf dem vorderen Reitplatz das Springturnier abgehalten wurde, ging es auf dem hinteren Platz um die Fahrkünste mit der Kutsche der Teilnehmer. Der starke Wind machte den Wettkampf nicht ganz einfach, da einige Pferde dadurch etwas aufgeschreckt waren.

Eine weitere Herausforderung stellen auch die vielen Zuschauer am Rand dar, bei denen viele unbekannte Situationen die Pferde ablenken konnten. Trotz der etwas erschwerten Bedingungen traten die Reiter aber mit großem Einsatz zum Turnier an.

Vor allem viele Jugendliche und Neueinsteiger gingen an den Start. Beim Parcours durch die verschiedenen Hindernisse wurden sowohl die Zeit als auch Fehler, wie beispielsweise das Verweigern eines Hindernisses oder wenn eine Stange gerissen wurde, gewertet und als Fehlerpunkte benotet. Die besten Reiter aus dem ersten Durchgang traten dann noch einmal im Stechen gegeneinander an. Von Familie und Freunden angefeuert, meisterten die Reiter mit ihren Pferden den Parcours. Während viele Pferde eine oder mehrere Stangen herunterrissen gab es auch Pferde, die den kompletten Parcours durchliefen ohne eine Stange auch nur zu berühren. Immer wieder kam es auch vor, dass ein Pferd ein Hindernis komplett verweigerte, was auch zu Stürzen führte, wenn der Reiter nicht auf das plötzliche Abbremsen seines Pferdes gefasst war.

Franziska Heine aus Bodnegg konnte sich mit ihrem Pferd Fräulein Buntschuh für das Stechen qualifizieren. „War ein bisschen wild!“, meinte sie lachend nachdem sie den ersten Parcours absolviert hatte. Gemeinsam mit ihrer Schwester Sophia war sie schon öfter auf dem Turnier des RFV Zollenreute. „Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden, sie ist ein super Pferd“, sagte Sophia. Nach dem Stechen trat Franziska Heine auch noch im Teamspringen an.