Sportlich und motiviert in den Sommer

„Sind Sie unsportlich, frühjahrsmüde, übergewichtig, Raucher? Und wollen in nur sechs Wochen so fit werden, dass Sie fünf Kilometer bei einem Firmenlauf locker schaffen?“ war unlängst auf Facebook zu lesen. Meine Antworten waren ein dreimaliges Ja und bei Raucher ein eindeutiges Nein. Fit werden? Klar, wer möchte das nicht! Selbst ein ausgeprägter Sportmuffel wie ich möchte das; also meldete ich mich telefonisch beim Organisator Marcus Frank aus Bad Waldsee, gelernter Sportlehrer, erfolgreicher 800-Meter-Läufer und Fitness- und Personaltrainer, an.

Beim ersten Termin bin ich verhindert, so dass mein Einstieg erst zum zweiten Kurstag erfolgt. Die kurze Überlegung, ob ich mit dem E-Bike von Aulendorf zum Treffpunkt nach Bad Waldsee fahren soll, wird schnell beiseite geschoben. Man muss es ja nicht gleich übertreiben mit dem Sport. Während ich auf Marcus Frank und die Mitstreiter warte, flüstert das kleine unsportliche Teufelchen in meinem Kopf: „Warum tust du dir das an, die anderen haben eine Woche Vorsprung, komm, wir gehen lieber einen Eiskaffee trinken.“

Gut, dass Sportlehrer Frank bereits mit lockeren Schritten um die Ecke kommt und mich herzlich begrüßt. Wenig später ist die Gruppe komplett, alle freuen sich sichtlich auf die kommende Stunde. Nur der kleine Elia (drei Jahre) schaut noch etwas skeptisch in die Runde.

Los geht es mit Treppensteigen beim Haus am Stadtsee. „Beim Hochgehen lassen wir immer eine Stufe aus für die Dehnung, dann möglichst weich und locker die Stufen wieder runter“, lautet die Anweisung. Die Erklärung, dass der Gesäßmuskel Treppensteigen besonders mag, motiviert mich zusätzlich und so winke ich obendrein noch imaginären Zuschauern zu und trainiere damit zusätzlich noch die Balance. Zugegeben, es sieht schon witzig aus, wie wir da alle mit in die Höhe gestreckten Armen winkend die Treppe hinunter laufen.

Danach geht’s weiter zum Parkplatz beim Amtsgericht. Aus seinem Auto holt Frank einen riesigen Ghettoblaster und zu flotter Musik wackeln wir mit den Hüften, gehen in die Knie, hüpfen in die Höhe, klatschen in die Hände. Dieses Kardiotraining, gepaart mit Koordinationsübungen, zaubert manchem Vorbeigehenden ein Lächeln ins Gesicht und die Gruppenmitglieder strahlen ohnehin ob der witzigen Anweisungen und Bemerkungen des Trainers.

Anschließend walken wir mit kleineren Laufeinheiten dazwischen Richtung Hopfenweiler. Dabei plaudern wir miteinander, als ob wir uns schon ewig kennen würden. Fitnesstrainer Marcus Frank verteilt großzügig Lob für Körperspannung und weichen Auftritt, korrigiert die Schrittlänge und gibt nebenbei Tipps, wie man Körperübungen ganz einfach in den Alltag einbauen kann. Am Rande des Golfplatzes geht es dann barfuß ans Laufen, mal langsam, dann etwas schneller – aber alles ohne Konkurrenzdenken, das ist wichtig. Wir sollen ein Gefühl bekommen für die Bewegung – und unser Tun genießen.

Auch wenn es anstrengend und schweißtreibend ist, das feuchte Gras unter meinen Füßen ist Genuss pur. Auch wenn ich es nicht für möglich gehalten hätte, ich freue mich tatsächlich schon auf die nächste Trainingseinheit am Samstag um 10 Uhr bei den Treppen am Haus am Stadtsee.