Sportgemeinschaft Aulendorf startet „Sport nach Krebs“-Gruppe

Die Teilnehmer benötigen einen Antrag auf Kostenübernahme für Rehabilitationssport mit ärztlicher Verordnung, wobei die Krankenkasse in der Regel die Kosten für 50 Übungseinheiten übernimmt. Weitere Infos gibt es bei Sandra Haag-Becker unter Telefonnummer 07525/9228366 oder per E-Mail an inbewegung-sport@web.de