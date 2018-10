Spielerei startet mit Humor, Tanz und Musik in den Herbst

Kleinkunstbühnen sind rare Kleinode in der Region. In Aulendorf versuchen Florian und Anja Angele seit rund viereinhalb Jahren mit ihre Spielerei Kleinkunstartisten eine Bühne zu bieten ‑ und entsprechend Publikum in die ehemalige Kapelle im Hofgartengebäude oberhalb der Schlossbrauerei zu locken. Am vergangenen Samstag ist die Spielerei nun ins diesjährige Herbstprogramm gestartet. An weiteren neun Terminen bis Mitte Dezember heißt es noch „Vorhang auf“ für Kabarett, Musik und Tanz. Denn, so Florian Angele, „Kunst und Kultur sind das, was Gesellschaft erst geil macht.“

„Die Bühne war schon immer mein Ding“, sagt Angele, der selbst immer wieder in unterschiedlichen kabarettistischen Konstellationen auftritt. Als mit dem Aufbau der Schlossbrauerei noch Platz im Gebäude übrig war, sei schnell klar gewesen, dass dort eine Kleinkunstbühne passen würde. „Es war schon auch Eigennutz“, gesteht Angele mit einem Augenzwinkern, „meine Kabarettkarriere war am Einschlafen“.

„Z’ammabraut’z“ im November

Im Herbstprogramm wird Angele selbst am Freitag, 16., und Samstag, 17. November, mit auf der Bühne stehen: Bei „Z´sammabraut`z“ bringt er zusammen mit Freunden einen Mix aus Musik und Kabarett auf die Bühne. Mit dabei sind der Bad Waldseer Sven Hillebrecht, der Aulendorfer „Earl of Sound“ Daniel Unger, das Lieder-Duo Svebib und das Trio Soita.

Für alle weiteren Termine sind Angeles angefragt worden oder haben sich in der näheren und weiteren Region auf die Suche gemacht. Fündig geworden sind sie etwa bei der Hofkulturbörse des Hoftheaters Baienfurt, bei der Veranstalter und Künstler sich kennenlernen. „Bei Teresa Rizos waren meine Frau und ich uns sofort einig: die ist der Hammer“, sagt Angele über die Münchner Kabarettistin, die als ihr Bühnen-Alter Ego Franzi Riedinger etwa von bayerischen Jugend-Erinnerungen und andere Anekdoten aus ihrer weißblauen Welt, in der scheinbar alles in Ordnung ist, erzählt. Glücklicherweise sei die Kabarettistin noch auf der Suche nach einem Termin für ihre Vorpremiere gewesen. Diese findet nun am Samstag, 3. November, in Aulendorf statt.

Programm ist ein Querschnitt

Die Spielerei in Aulendorf ist eine kleine Kleinkunstbühne, 120 Besucher fasst der Veranstaltungsraum. Von der Bühne bis zum hintersten Platz sind es gerade einmal elf Meter. Dass sich im Herbstprogramm derlei unterschiedliche Veranstaltungen tummeln, ist gewollt. „Deshalb haben wir es ja Spielerei genannt“, erklärt Angele, der auch gerade denjenigen eine Bühne bieten will, die sich einmal ausprobieren wollen. Grundsätzlich solle das Programm ein Querschnitt sein, „damit für alle was dabei ist“.

Musikalisch und tanzbar wird es bei der Ska Rude Night am Samstag, 10. November. Earl of Sound und die Bands Bad Shakyn und Skaos treten im Sudhaus der Brauerei auf. Gefeiert wird nicht nur das 20-jährige Jubiläum der Ska-Band Bad Shakyn sondern auch zehn Jahre Reibolf, das Bier der Schlossbrauerei. Passend dazu findet die Ska Rude Night ‑ genau wie die „Lambarene-Party“ mit DJ am Samstag, 1. Dezember ‑ im Sudhaus der Brauerei statt.

„Eine Reise durch die Musik“ gibt es am Samstag, 24. November, mit Max Baier und Freunden. Das Format gab es bereits seit 2013 am Gymnasium in Aulendorf, wo Baier auch sein Abitur machte, mit klassischer Musik, Filmmusik, Klavierkabarett – teilweise mit und ohne Gesang. Ebenfalls unterhaltsam zu werden verspricht der Auftritt der beiden Münchner Andreas Speckmann und Bastian Pusch. „Notenlos durch die Nacht“ wollen sie mit ihrem Publikum am Freitag, 30. November, einen wilden Ritt durch die Untiefen von Klassik, Jazz, Oldies und Pop unternehmen – mitmachen und mitsingen sind ausdrücklich vorgesehen.

Stand-up Comedy im Dezember

Mit Jochen Prang wird dann am Freitag, 7. Dezember, ein Stand-up-comedian die Aulendofer Kleinkunstbühne entern. Prang ist in der deutschen Stand-up-Comedy-Szene kein Unbekannter, er tritt regelmäßig im Quatsch Comedy Club auf und tourt derzeit mit seinem Soloprogramm in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Den Abschluss am Samstag, 15. Dezember, bildet Tisina, eine Folkgruppe, die mit ihrem Weihnachtsprogramm einen Auftrittsort suchte und in der Spielerei fündig wurde.

Grundsätzlich finde Kleinkunst immer ein Publikum, „aber manchmal ist es zäh“, berichtete Angele davon, Publikum in die Spielerei zu locken, „wir finden noch raus, wie wir es richtig machen“. Daneben gebe es aber auch ein Stammpublikum, das eigentlich immer komme, wenn etwas geboten sei. Wertschätzung den Künstlern gegenüber, das ist Angele wichtig. Deshalb kosten auch alle Veranstaltungen Eintritt, zwischen fünf und 20 Euro. „Die Künstler studieren etwas ein, bereiten sich vor, proben, bauen auf“, erklärt Angele. Mit dem Herbstprogramm legt die Spielerei gut vor, jetzt muss das geneigte Publikum entscheiden, ob es „die Gesellschaft erst geil macht“.