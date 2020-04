Spieleabend in Aulendorf endet mit Körperverletzung

Ein privater Brettspielabend in der Bauhofgasse in Aulendorf hat am Dienstagabend mit einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 64 und 66 Jahren geendet. Laut Pressemitteilung der Polizei war bei dem Streit im Alkohol im Spiel.

Während des Spielens gerieten die beiden erheblich betrunkenen Kontrahenten in Streit. Der 64-Jährige forderte eine Siegerprämie ein, welche der 66-jährige Kontrahent nicht bereit war, auszuhändigen. Der verbale Streit endete in einem körperlichen Schlagabtausch und gegenseitigen Bedrohungen. Dabei wurde der 64-Jährige so verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Gegen die beiden Streithähne leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.