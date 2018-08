Sperrung der Poststraße wegen Asphaltarbeiten

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird von Montag, 27. August, 12 Uhr, bis Donnerstagabend, 30. August, ab dem Einfahrtsbereich der Poststraße (Einfahrt Süd) bis zum südlichen Teilbereich des Bahnhofsvorplatzes der abschließende Asphaltfeinbelag hergestellt. In dieser Zeit sind laut der Stadtverwaltung die Anliegergrundstücke in der Poststraße weder mit dem Auto noch für Fußgänger erreichbar. Der Kundenparkplatz zum Rewe-Markt ist für Autos über die Zollenreuter Straße und dann mittels Einbahnstraßenregelung über die Ziegelstraße erreichbar. Die Ausfahrt aus dem Rewe-Kundenparkplatz erfolgt ebenfalls als Einbahnstraßenregelung über die Brühlstraße zur Zollenreuter Straße. Vorbereitend zum Asphalteinbau, wird am Freitag, 24. August, die Oberfläche der Poststraße gereinigt – hierbei müssen die Fahrbahnränder in der Poststraße frei von parkenden Fahrzeugen sein. Die Bauarbeiten im nördlichen Teil des Bahnhofsvorplatzes (ab der Bahnhofstraße bis zum Bauende) werden ab Montag, 3. September, weitergeführt, sodass bis zum Abschluss der Gesamtbauarbeiten dieser Teil weiterhin für die Durchfahrt gesperrt bleibt. Die Fußgänger werden in der Zeit dann über die Bahnhofstraße zum Bahnhofsvorplatz / Busbahnhof / Bahnunterführung geleitet. Spätestens zum Schulbeginn am 10. September, werde die provisorische Bushaltestelle an der Waldseer Straße wieder zurückgebaut und an den künftigen Busbahnhof am Bahnhofsvorplatz verlegt sein, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Foto: Anna Markert