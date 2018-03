Sperrung der Bahnhofsstraße rückt näher

Die Umleitung des Verkehrs im Zusammenhang mit den Bauarbeiten in der Poststraße und am Bahnhofsvorplatz haben den Gemeinderat jüngst beschäftigt. Klar ist nun: Der Busverkehr wird nicht nur über die Hauptstraße umgeleitet, wenn ab voraussichtlich dem 19. Februar die Umfahrung der Baustelle über die Bahnhofsstraße wegfällt.

Zwei Varianten waren letztlich noch im Raum gestanden. Die Stadt hatte Variante 1 vorgeschlagen. Diese sah vor, die Busse einzig über die Hauptstraße zur derzeitigen Ausweichhaltestelle am Bahnhof – mit Wendemöglichkeit in der Waldseer Straße – an- und abfahren zu lassen. Die andere Variante (V4) war im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) aufgekommen (SZ berichtete). Sie führt die Busse, die vom Bahnhof abfahren, ein Stück die Hauptstraße hinauf und dann rechts ab in die Löwenbreitestraße, über die Schussenriederstraße wieder stadteinwärts und dann über die Kolpingstraße auf die Zollenreuter Straße. Lediglich die Busse, die zum Bahnhof fahren, fahren vollständig von der Allewindenstraße ab durch die Hauptstraße.

40 An- und Abfahrten

Die Verkehrsbetriebe hätten die erste Variante bevorzugt, aber auch Variante 4 sei abgefahren und für möglich befunden worden, erläuterte Bauamtsleiterin Karin Schellhorn-Renz und sprach von wochentäglich 40 An- und Abfahrten. Ein Königsweg sei leider nicht dabei, sagte Bürgermeister Matthias Burth und kündigte auch eventuelle Parkplatzsperren entlang der Strecke an.

Vor allem FVW-Rat Ralf Michalski sprach sich gegen die Variante 1 aus. Er fürchtete eine „Belastung über Gebühr“ für die Hauptstraße und sah auch den Begegnungsverkehr der Busse kritisch. Dem widersprach SPD-Rat Pascal Friedrich, der die Hauptstraßen-Lösung „pragmatisch“ nannte. Der dortige Pflasterbelag sei ohnehin sanierungsbedürftig und der Querschnitt der Hauptstraße lasse bei entsprechenden Parkverboten einen Begegnung zweier Busse zu. „Wir sprechen ja über einen begrenzten Zeitraum.“ Letztlich stimmte der Gemeinderat mehrheitlich für die Variante V4. Die Umleitung wird für mindestens vier Monate eingerichtet.

Autos suchen sich Weg

Thema war allerdings nicht nur der Busverkehr, auch Laster und Autos nahmen die Räte in den Blick. Der überörtliche Verkehr wird zwar weiterhin über Bad Schussenried umgeleitet, zum Bahnhof wird der Verkehr aus Richtung Otterswang über den Lehmgrubenweg fahren – und umgekehrt. Innerorts werden Autofahrer sich allerdings ihren Weg suchen. Es sei, so Michalski, davon auszugehen, dass auch beispielsweise das Pfarrhausgässle und die Eckstraße stärker frequentiert würden. Pierre Groll (BUS) regte an, ummden Autoverkehr aus der Hauptstraße abzuleiten, die Vorfahrtsregelung an der Kreuzung Hauptstraße/Schussenriederstraße so zu regeln, dass Einfahrer in die Kolpingstraße Vorrang hätten. Dem Schwerlastverkehr ist eine Durchfahrt durch die innerstädtische Hauptstraße – ausgenommen Anlieferverkehr – ohnehin verboten.

Fußgänger auf Baustelle

Insgesamt liegt die Poststraßenbaustelle soweit im Zeitplan, dass Bauleiter Uwe Greither von der Firma Heydt, zuversichtlich ist, dass die Baustelle tatsächlich so voran kommt, dass die Sperrung der Bahnhofsstraße zum 19. Februar angebracht ist. Etwas Zeit gekostet habe, dass der ausgehobene Boden nicht die Qualität hatte, wie erwartet und teilweise ausgetauscht werden musste. Ansonsten sei es „der ganz normale Wahnsinn“ einer Großbaustelle. Den Kopf schütteln kann Greither auch nur über Autofahrer und Fußgänger, die trotz Sperrung durch die Baustellen fahren und laufen würden. Das sei schließlich auch ein Gefahrenbereich.

Rund 83 000 Euro mehr als gedacht muss die Stadt bislang für die Entsorgung von Erdaushub ausgeben. Grund ist, dass bei der Untersuchung des Bodenmaterials Qualitäten aufgetaucht sind, die im Leistungsverzeichnis nicht enthalten waren. Insgesamt aber bleibt die Baustelle bislang im gesteckten Kostenrahmen.

Mit Beginn der Sperrung der Bahnhofsstraße wird die Kolpingstraße bis zur Einmündung in die Zollenreuter Straße als Einbahnstraße eingerichtet. Im oberen Bereich zwischen Hauptstraße und Gerbergasse wird ein beidseitiges absolutes Halteverbot ausgesprochen, teilt die Stadtverwaltung mit. In der Hauptstraße werden die fünf Parkplätze zwischen dem Gebäude Hauptstraße 70 (Schuhhaus) bis zum Zebrastreifen Richtung Volksbank mit einem Parkverbot belegt. Betreffend des Parkens in der Löwenbreitestraße bittet die Stadt die Anwohner, die Fahrzeuge ausschließlich auf der Fahrbahnseite Richtung Bahnhof abzustellen.

Ein Fußgängerstreifen entlang des Bahnhofes zur Erreichung des Bahnhofgebäudes sowie der Bahngleise bleibt während der gesamten Baumaßnahme gewährleistet. Anlieger, Gewerbetreibende und Kunden können die Grundstücke durch die provisorisch fertig gestellte Poststraße aus der Richtung Zollenreute erreichen. Dies gilt auch für die Zufahrt zum Rewe-Einkaufsmarkt und zur Post.