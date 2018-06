SPD-Stadtrat Friedrich will stationäre Blitzer

In vielen Städten und Gemeinden stehen stationäre Blitzer zur Geschwindigkeitsüberwachung, nur nicht in Aulendorf. Das bemängelte SPD-Stadtrat Pascal Friedrich in der jüngsten Fragestunde des Gemeinderats.

Dabei gäbe es, so Friedrich, auch in Aulendorf mehrere Standorte, an denen gerast wird. „Die Verwaltung will das, aber das Landratsamt ist in diesem Punkt anderer Meinung als wir“, erklärte Bürgermeister Matthias Burth. Auch die Polizei fordere stationäre Geschwindigkeitsmessungen, allerdings im Außenbereich und nicht im Stadtgebiet. Er lade gern jemand vom Landratsamt in den Gemeinderat ein, um mit ihm oder ihr über dieses Thema zu diskutieren, bot Burth an. (was)