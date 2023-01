Spannung pur beim Spiel der SGA Damen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag spielten die Damen der SG Aulendorfer Kegler gegen die Fire Pins Essingen. Es war, wie immer wenn diese beiden Mannschaften aufeinander treffen, ein sehr spannendes Spiel zu erwarten. Im Startpaar spielten Stefanie Knobloch und Julia Schmidt. Beide konnten sich zwei Satzpunkte erspielen. Knobloch gewann mit 560 zu 552 Holz den ersten Mannschaftspunkt. Schmidt musste ihren Punkt leider mit 568 zu 577 Holz abgeben. Vor dem Mittelpaar stand es somit 1:1 in Punkten und 1 Gesamtholz mehr zugunsten der Essinger.

Im zweiten Durchgang starteten Inge Hartmann und Lilly Schwägler. Hartmann lieferte sich ein spannendes Hin und Her mit ihrer Gegnerin, musste schlussendlich jedoch den Mannschaftspunkt mit 527 erspielten Holz abgeben. Schwägler (504) tat sich von Anfang an schwer auf der Kegelbahn und konnte gegen ihre starke Gegnerin (588) auch keinen Punkt gewinnen. Nach diesem Durchgang stand es nun also 1:3 in Punkten und 102 Holz für die Fire Pins Essingen. Im Schlusspaar gingen Karin Krenscholek und Ann-Katrin Walz auf die Bahnen. Nach den ersten beiden Bahnen der Aulendorferinnen war klar, da ist noch alles offen. Sie hatten zusammen die in Rückstand liegenden 102 Gesamtholz aufgeholt. Doch auch die Essinger wollten unbedingt den Sieg. Auf die letzte Bahn ging es punkte- und holzgleich. Am Ende konnten Krenscholek mit ihrer neuen persönlichen Bestleistung von super 614 Holz und Walz mit überragenden 639 Holz das Spiel für die SG Aulendorfer Damen entscheiden. Das Spiel endete mit 3412 zu 3375 Gesamtholz und 5:3 in Punkten. Beide Mannschaftsergebnisse gingen an diesem Wochenende außerdem als bisherige Saisonrekorde ein.