Sozialladen Aulendorf reaktiviert Nähservice und verkauft Masken

Der Sozialladen Aulendorf nimmt ab Montag, 4. Mai, seinen Bügel- und Nähservice wieder auf. Nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefonnummer 07525 / 60288 können zu nähende Kleidungsstücke angeliefert und abgeholt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Sozialladens. Dafür müsse die Wäsche unbedingt frisch gewaschen beziehungsweise gereinigt sein, sowie eine schriftliche Auftragsbeschreibung beiliegen.

Außerdem sind voraussichtlich ab Freitag, 8. Mai, fair gehandelte Mund- und Nasenbedeckungen in begrenzter Stückzahl erhältlich. Die Masken werden laut Sozialladen in Kenia aus fair gehandelter Bio-Baumwolle hergestellt und von Weltpartner in Ravensburg vertrieben. Sie seine auch ein Zeichen von internationaler Solidarität in Krisenzeiten, denn für jede verkaufte Maske werde eine weitere an Slumbewohner in Kenia gespendet, betont der Sozialladen. Wegen der hohen Nachfrage könne der Sozialladen allerdings erst mit Verzögerung beliefert werden. Wer Masken bestellen möchte, kann dies unter der Telefonnummer 07525 / 913485 tun.