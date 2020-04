Sozialladen Aulendorf nimmt nur telefonische Bestellungen an

Da die ehrenamtlichen Mitarbeiter wegen ihres Alters einem erhöhten Krankheitsrisiko ausgesetzt sind, bleibt der Sozialladen Aulendorf bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Ab sofort besteht die Möglichkeit, fair gehandelte Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Nudelhausprodukte und anderes mehr telefonisch zu bestellen. Laut Pressemitteilung besteht die Möglichkeit, die Bestellung per Lieferung ins Stadtgebiet von Aulendorf - ohne Teilorte - zu erhalten oder am Sozialladen, Hauptstraße 59, abzuholen. Bestellungen werden unter der Rufnummer 07525 / 913485 entgegengenommen. Auch Einkaufsgutscheine in jeder gewünschten Höhe können erworben werden.