Sozialarbeiter betreuen immer mehr Schüler

FSJ-Stelle wird eingerichtet

Gleich mitbeschlossen hat der Gemeinderat zudem die Einrichtung einer FSJ-Stelle. Das Freiwillige Soziale Jahr soll ebenfalls ab dem 1. September starten. Der Feiwilligendienstler wird sich an der Schule am Schlosspark aber auch der Grundschule und in der Offenen Jugendarbeit einbringen. Die Kosten für die Stadt belaufen sich auf rund 9000 Euro im Jahr. Die FSJ-Stelle wird ebenfalls durch das Haus Nazareth eingerichtet, einem Träger von Jugendhilfeangeboten, der in Aulendorf im Auftrag der Stadt die Jugend- und Schulsozialarbeit organisiert. (pau)