Southern-Blues-Feeling in Aulendorf

Ein tolles Konzert mit zwei Band haben die Gäste am Donnerstag in der Aulendorfer Bar „Irreal“ erlebt. Die Southern-Blues-Rock-Night begann mit „A Real Good Band“ aus Ravensburg. Die Hauptattraktion des Abends war aber die unter Country-Liebhabern bekannte Band „Them Dirty Roses“ aus Nashville.

Die aus erfahrenen Einzelmusikern zusammengestellte Gruppe „A Real Good Band“ in der Besetzung Danny Lutz (Gesang), Andy Köhler (Gitarre), Chris Dursch (Bass) und Adolf Klein (Schlagzeug) spielt seit 13 Jahren zusammen, kann auf fünf gemeinsame LPs zurückblicken und legte einen bemerkenswert guten Auftritt für eine Vorband hin. Oder anders gesagt, „einfach geil“, wie Musikerkollege Daniel Earl Unger bemerkte. Ein Alleinstellungsmerkmal in der regionalen Szene von Hardrockbands ist ihr Ansatz, nur Eigenkompositionen zu spielen. Dazu treffen sie sich im eigenen Studio neben Beruf, Familie und Kinder. Beim Auftritt in Aulendorf waren viele Fans dabei, denn sie blickten in viele bekannte Gesichter, wie ihr Sänger bemerkte.

Danach spielte die Band „Them Dirty Roses“ aus Nashville. Aus der „Music City USA“ kommend , hatten sie den Sprung nach Europa gewagt. In der Besetzung James und Frank Ford (vocals und drums), Andrew Davis (guitar) und Ben Crain (bass). Über eine belgische Agentur hatten die beiden Bands zusammengefunden und die US-Musiker waren auf Tour von Bratislava über Aulendorf nach Lichtenfels in Bayern. Ihre Heimat ist Alabama, wenn sie auch jetzt in Nashville/Tennessee leben.

Ihre Songs transportieren das Gefühl von Whiskey und Rock’n’Roll wie zum Beispiel „Cocaine und Whiskey“,oder „Whiskey in my Cup“. Dieses Gefühl von Blues-Rock-Musik übertrugen sie auf das Publikum und hatten es fest im Griff. Sentimental wurde die Band bei „Bad home“, denn sie sind alle, wie ihr Stück „Grew up in the country“ es sagt, auf dem Land geboren und fühlen auch diesen Heimatschmerz. Als sie nach fast zwei Stunden Spielzeit aufhören wollten, erlaubte es das Publikum nicht – mit drei Zugaben ging es doch wieder über Mitternacht hinaus im “Irreal“. Aulendorf, international und trotzdem heimisch.