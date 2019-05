Sonnenschein überstrahlt Evangelischen Kirchentag in Aulendorf

Seit nunmehr 26 Jahren findet an Christi Himmelfahrt der Evangelische Oberschwabentag in der Aulendorfer Dobelmühle statt. Entsprechend der Jahreslosung 2019 „Suche Frieden und jage ihm nach“ widmete sich die Veranstaltung diesmal dem brandaktuellen Thema Frieden. Dazu hatte das Organisationsteam eine Reihe namhafter Referenten eingeladen, die ein knappes Dutzend Gesprächskreise und Workshops anboten, ergänzt durch diverse Infostände. Parallel dazu gab es ein Familien- und Kreativprogramm.

Bevor die über 500 Besucher das weitläufige Mühlengebiet eroberten, versammelten sie sich im Zirkuszelt zu einem festlichen Gottesdienst. Für die fein dosierte instrumentale Umrahmung des Gottesdiensts sorgte ein umfangreiches Bläserensemble aus den Bezirken Biberach und Ravensburg, geleitet von Dierk Jacob. Den gesanglichen Part übernahm die Bad Saulgauer Mezzosopranistin Beate Rimmele, die mit überaus variabler, jazzig angehauchter Stimme Friedenslieder intonierte, darunter den Beatles-Hit „Imagine“ oder „What a wonderful world“ von Louis Armstrong.

Für die Festpredigt zum Thema Frieden reiste die Bischöfin i. R. Bärbel Wartenberg-Potter aus Köln an. Zu Beginn ihrer Ausführungen beklagte sie, dass vielen Menschen heutzutage nichts mehr heilig sei. Es gebe keine Tabus mehr mit der Folge, dass der Respekt vor der Schöpfung und dem Leben fehle. Gegenwärtig stürben Millionen von Tieren in medizinischen Versuchen, Gene würden manipuliert, Sterbehilfe praktiziert. Die Menschen befänden sich geradezu im Kriegszustand mit der Natur, was sich in der Verschmutzung von Luft und Meer, der Vergeudung von Rohstoffen oder einer Verknappung des Lebensraums für Tiere äußere. Die Ehrfurcht vor der Schöpfung und dem Leben sei jedoch eine unabdingbare Voraussetzung für Frieden. Angesichts dessen beschwor die Theologin ihre Zuhörer, sich in vielerlei Weise für den Frieden einzusetzen. Dies könne geschehen, indem man sich um gute Nachbarschaft bemühe, Feindschaft in Freundschaft ummünze und für Sicherheit Sorge trage.

Fürbitten, die von den Leitern der Gesprächskreise vorgetragen wurden, erweiterten die Thematik und baten Gott um Hilfe bei der Lösung aktueller Probleme. Der Festgottesdienst endete mit einem spektakulären Trommelwirbel, den der aus Kamerun stammende Reverend Martin Ngnaubamdjum auf seinem heimatlichen Instrument entfachte.

Danach starteten die Gesprächskreise und Workshops, die allesamt viel Zuspruch erhielten. Unter anderem ging es dabei um Friedensethik, den sozialen Frieden ebenso wie um Rüstungsexporte aus Baden-Württemberg und deren Folgen. Viel Interesse fanden auch Mitglieder einer persischsprachigen Gemeinde in Biberach, die aus Afghanistan und dem Iran stammten. Sie waren vom Islam zum Christentum konvertiert und standen dem Publikum Rede und Antwort bezüglich ihrer Erfahrungen in der neuen Heimat ebenso wie in der neuen Religion.

Während sich die Erwachsenen eher ernsten Themen widmeten, hatten Kinder und Jugendliche viel Spaß beim Formen der Friedenstaube Frieda, wobei sie von Töpfermeisterin Karin Schorisch-Löffler unterstützt wurden. Wer Lust hatte, erstieg, entsprechend angeseilt, den beeindruckenden Kletterturm oder beäugte auf dem Rücken eines Ponys das muntere Treiben im Gelände.