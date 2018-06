Sonderpreis für Daniel Laux

Am vergangenen Wochenende ist in der städtischen Musikschule Bad Saulgau der „Kurt-Staud-Preis“ ausgetragen worden. Benannt nach dem Saulgauer Möbelindustriellen Kurt Staud, wird der Wettbewerb im zweijährigen Turnus für alle VDM-Musikschulen des Landkreises Sigmaringen ausgeschrieben, teilt die Stadtkapelle Aulendorf mit.

Die Besonderheit dieses Wettbewerbes spiegelt sich laut Mitteilung in der Präsentation der jungen Solisten wider. Nicht nur der musikalische Auftritt wird bewertet, sondern eine Einführung ihrer Vortragsstücke in freier Rede zu Beginn müssen die Künstler meistern. Als stimmiges Gesamtpaket wird jeder Solist von einer internationalen Jury bewertet. Auch das Publikum darf am Schluss mitbestimmen und jeden Musiker in Rede und musikalischem Vortrag bewerten.

Mit der „Suite Hellenique“ von Pedro Iturralde und „Tableaux de Provence“ von Paul Maurice stellte sich Saxofonist Daniel Laux von der Stadtkapelle Aulendorf der Jury. Überglücklich über seinen Erfolg, verließ Daniel laut Mitteilung mit einem zweiten Preis, dotiert mit einem Preisgeld von 200 Euro, den Musikwettbewerb.

Juror und Universitätsprofessor Thomas Kreuzberger von der Musikhochschule Wien hatte allerdings noch eine Überraschung für den jungen Musiker parat. Eine viertägige Wien-Reise all inklusive, mit Unterricht an der Musikhochschule Wien, wurde Daniel als Sonderpreis bescheinigt.

Unterrichtet wird Daniel Laux von Lehrer Marc Lutz an der städtischen Musikschule Bad Saulgau, begleitet wurde er von der Pianistin Olga Balzer, ebenfalls städtische Musikschule. Wer Daniel Laux hören möchte, kann dies beim Serenadenkonzert tun, bei dem er als Solist auftritt. Die Stadtkapelle Aulendorf spielt am Sonntag, 1. Juli, um 17 Uhr ihre Serenade im Aulendorfer Schlosshof. Der neue Dirigent Martin Rebmann bringt mit den Musikern konzertante Blasmusik und eingängige Unterhaltungswerke zur Aufführung. Konzertkarten gibt es für sieben Euro an der Abendkasse, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren sind frei. Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Hofgartensaal statt.