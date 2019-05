Sonderpreis für Blönrieder Abikurs bei Kunstwettbewerb

Mit der Gestaltung der Frontseite eines Schließfachschrankes haben Abiturientinnen des Kunstkurses bei Thomas Beck am Studienkolleg St. Johann Blönried einen Sonderpreis bei einem Kunstwettbewerb gewonnen. Dieser wurde von der Firma Astra Direkt ausgeschrieben. Die Schülerinnen gestalteten mit ihrem Kunstlehrer zusammen 24 Einzelbilder für jeweils ein Schließfach. Im Ganzen ergibt sich daraus die Darstellung einer rasanten Autofahrt in die Freiheit. Jedes Bild wurde in Anlehnung an den Stil und die Maltechnik eines bestimmten Künstlers und einer bestimmten Epoche gestaltet. Der Schließschrank steht im Eingangsbereich der Schule, wo er die Blicke aller Schüler auf sich zieht.