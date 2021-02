Sonderausstellungen im Schloss Aulendorf sind bis Mitte 2024 geplant

Der Bereich Tourismus in Aulendorf plant seit Wochen aktiv für die Zeit nach dem Corona-Lockdown, um Bürgern und Besuchern dann wieder Freizeitangebote in der Stadt anbieten zu können. So sind Sonderausstellungen im Schloss Aulendorf bis Mitte 2024 geplant, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

In den Sommermonaten, sobald es die Lockdown-Lockerungen wieder zulassen, soll die interaktive Sonderausstellung „Steiff – Familienspaß mit Knopf im Ohr“ eröffnet werden. Mit der Ausstellung können kleine und große Besucher die Geschichte des Plüschtier-Herstellers Steiff modern interpretiert kennenlernen. Das besondere an dieser Ausstellung sei, dass sie selbst von der Stadt gemeinsam mit einem Szenografen erarbeitet wird. Die Ausstellung soll Mitte Juni eröffnet werden und dann voraussichtlich bis Mitte Januar 2022 laufen.

Ausstellung zeigt Bilder der besten Naturfotografen

Im Frühjahr 2022 plant die Stadt die Eröffnung der Fotoausstellung „Europäischer Naturfotograf des Jahres“. Diese wird ungefähr acht Wochen Station in Aulendorf machen, bis sie zum nächsten Museum weiterzieht. Die Gesellschaft für Naturfotografie richtet den gleichnamigen renommierten Wettbewerb aus. Eine internationale Fachjury wählt in jedem Jahr aus mehr als 18 000 Einsendungen die jeweils zehn besten Bilder in neun Kategorien aus. Die 90 Siegerbilder werden in der Ausstellung präsentiert. Die Ausstellung des jeweiligen Vorjahres wird jeweils im Frühjahr in den kommenden drei Jahren (2022 bis 2024) im Schloss Aulendorf zu sehen sein.

Als Ergänzung zu dieser Fotoausstellung möchten die Stadt Aulendorfer Hobby- und Profi-Fotografen die Möglichkeit geben, selbst Fotos auszustellen. Für die kommenden drei Jahre wurden folgenden Themen angedacht: Aulendorf in früheren Zeiten (2022), Was macht für Sie Aulendorf aus? (2023) und Aulendorfer bekannte Persönlichkeiten (2024). Es können auch Alternativvorschläge eingereicht werden. Wer Interesse hat an einer Teilnahme, meldetn sich per E-Mail bei Silke Johler (silke.johler@aulendorf.de), um die genauen Bedingungen zu besprechen.

Playmobil-Markenbotschafter inszeniert neue Ausstellung

Die vergangene Playmobil-Ausstellung war ein sehr großer Erfolg für die Stadt Aulendorf, heißt es weiter. Deshalb wolle die Stadt die Figuren wieder nach Aulendorf holen. Oliver Schaffer, Ausstellungskünstler und Playmobil-Markenbotschafter, wird demnach eine komplett neue Ausstellung inszenieren. Unter dem Titel „Playmobil-Superhelden“ sollen Besucher von Juli 2022 bis Januar 2023 aufregende, fantastische Abenteuer in spektakulären Schaulandschaften erleben.

Für den Sommer 2023 konnte laut Mitteilung eine schöne, kindgerechte, interaktive Ausstellung des Museums für Kommunikation in Nürnberg über Redewendungen ausgeliehen werden. Die Ausstellung „Mein Name ist Hase – Redewendungen auf der Spur“ werde erstmalig im oberschwäbischen Raum zu sehen sein und sei in anderen Ausstellungsorten überaus erfolgreich gewesen.