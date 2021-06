„Sondeln“ in Aulendorf nur mit Genehmigung möglich

Private Sondengänger brauchen eine Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen. Darauf weist die Stadtverwaltung Aulendorf im Nachgang des SZ-Berichts „Auf Schatzsuche in Aulendorf“ vom 18. Mai in einer Klarstellung hin. In der Pressemitteilung heißt es: „In Baden-Württemberg ist ,Sondeln’ grundsätzlich verboten und nur mit einer Genehmigung der höheren Denkmalschutzbehörde erlaubt. Dies ist in Paragraf 22 Denkmalschutzgesetz des Landes geregelt. Dies betrifft auch Sondeln auf Privatgrund.“ Zuständig für eben jene Genehmigung sei das Regierungspräsidium in Tübingen. „Diese Genehmigung wird an Privatpersonen in der Regel nicht erteilt“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung Aulendorf. Weitere Informationen dazu gibt es auf den Internetseiten des Landesdenkmalamtes. Zu finden unter unter www.denkmalpflege-bw.de