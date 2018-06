Solo, ohne Sherpa und Zusatzsauerstoff

Bergsteiger Thomas Lämmle hat den fünft- und den vierthöchsten Berg der Erde bestiegen, dabei auf Flaschensauerstoff und Climbing Sherpa verzichtet und die Ausrüstung selbst getragen – die Frühjahrssaison in Nepal lief für den gebürtigen Aulendorfer wie am Schnürchen.

Zunächst bestieg der 52-Jährige nach eigenen Angaben am 13. Mai den 8485 Meter hohen Makalu. Nur acht Tage später, am 21. Mai, stand er auf dem 8516 Meter hohen Lhotse – in direkter Nachbarschaft des Mount Everest. Für Lämmle waren es seine Achttausender Nummer sechs und sieben nach Cho Oyu (1998 und 2003), Gasherbrum II (2005 und 2013), Manaslu (2008), Shishapangma (2013) und Mount Everest (2016).

Training in Tansania

Bereits im März hat Lämmle am Kilimandscharo trainiert und sich vorakklimatisiert. Am 10. April ging es dann nach Nepal. Am 23. April stieg er das erste Mal ins ABC am Makalu auf. Nachdem er in den folgenden Tagen Lager 2 (6600 Meter) und Lager 3 (7500 Meter) eingerichtet und am 3. Mai in Lager 3 übernachtet hatte, stieg Lämmle zur Regeneration bis auf 4400 Meter ab, zu einer Yak-Alm in Langmale. Dort wartete er, bis der österreichische Meteorologe Karl Gabl mir ein Wetterfenster voraussagte, dass der Gipfeltag der 12. Mai werden sollte, allerdings mit stürmischen Tagen vorneweg.

Am 7. Mai begann Thomas Lämmle seinen Aufstieg zum Makalu und erreichte schließlich am 10. Mai Lager 3 am Makalu La. Leider habe sich Karl Gabl um einen Tag vertan, sodass er zunächst drei Tage im Sturm festsaß, heißt es. Am Nachmittag des 12. Mai ließ jedoch der Sturm nach, und der 52-Jährige konnte sein Zelt ins Lager 4 (7600 Meter) verlegen.

In der folgenden Nacht startete Lämmle um 1 Uhr nachts zum Gipfelgang. er war zu dieser Zeit der einzige Bergsteiger am Makalu La, da aufgrund des Sturms niemand zum Pass habe aufsteigen können. Ein herrlicher, windstiller Tag lag vor ihm. Leider habe es oberhalb von Lager 4 zunächst keine Fixseile, denen er folgen konnte. Er benutzte daher seinen GPS-Track vom letzten Jahr und erreichte nach einiger Sucherei erst im Steilgelände die Fixseile in Richtung Gipfel. Um 15 Uhr, nach 14 Stunden Aufstieg, erreichte Lämmle den Hauptgipfel mit den Gebetsfahnen. Fünf Stunden später war er wieder zurück in Lager 4. Im Abstieg begegneten ihm zahlreiche Sherpas mit Kunden, die alle mit Sauerstoff unterwegs waren.

Am 16. Mai erreichte Thomas Lämmle das Everest-Basislager. Er sei geschockt gewesen von den Menschenmassen und dem Helikopterlärm, und wollte einfach nur wieder weg. Er stieg nach Lobuche (4900 Meter) ab, um in einer Lodge zu regenerieren. Eigentlich wollte er am 23. Mai auf dem Lhotse stehen. Doch Karl Gabl sagte starken Schneefall ab dem 22. Mai voraus und riet ihm, diese Niederschlagsperiode abzuwarten und erst danach einen Gipfelversuch zu starten. Ihm sei unwohl bei dem Gedanken gewesen, der Schnee ja schon der Vorbote des Monsuns sein könnte. Also entschloss sich Lämmle zu einer „Hauruck-Aktion“, um den Gipfel schon vor dem 22. Mai zu erreichen.

Am Morgen des 18. Mai kehrte er ins Everest-Basislager zurück, packte seine Sachen und stieg in der folgenden Nacht um 3 Uhr in den Khumbu-Eisfall ein. Zwölf Stunden später erreichte er Lager 3 in der Lhotse-Wand, wo er die nächste Nacht verbrachte. Am 20. Mai stieg Lämmle nach Lager 4 auf 7700 Metern auf. Von dort startete der gebürtige Aulendorfer um 23.30 Uhr Richtung Gipfel. Kurz hinter den Zelten begannen die Fixseile, die ihn ins Lhotse-Couloir leiteten.

Unheimliche Begegnung

Vor dieser Rinne, die an einigen Stellen nur zwei Meter breit ist, sei er mehrfach gewarnt worden. Die Gefahr, dort von Stein- oder Eisschlag getroffen zu werden, sei immens groß. Nicht so am 21. Mai – das Lhotse-Couloir sei über die gesamte Länge mit festem Trittschnee aufgefüllt gewesen. Vor ihm sei keine Seilschaft gewesen, sodass er ganz bequem und entspannt das Couloir hochsteigen konnte. Eine sehr makabre Begegnung hatte er nach eigenen Angaben kurz unterhalb des Gipfels, wo die mumifizierte Leiche eines russischen Bergsteigers gesessen habe, die im Aufstieg überstiegen werden musste.

Um 8.30 Uhr stand Lämmle dann ganz oben auf der Gipfelwechte. Es sei windstill gewesen, und ihm habe sich ein herrlicher Blick über den Makalu hinweg bis zum Kangchendzönga geboten. Über die Fixseilpiste konnte er anschließend sehr schnell abseilen und stand bereits zwei Stunden später wieder vor seinem Zelt in Lager 4.