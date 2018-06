Solisatt hat Kühlfahrzeug bestellt

Milch, Joghurt, Wurst – sind Lebensmittel, die gekühlt werden müssen. Ein Fakt, der den Aulendorfer Sozialladen Solisatt bislang vor Probleme gestellt hat. Denn die Ehrenamtlichen des Ladens für Bedürftige holen regelmäßig Lebensmittel bei Geschäften ab, die im regulären Handel nicht mehr zu verkaufen sind. Deshalb sammelt der Laden seit über einem Jahr Spenden, um ein eigenes Kühlfahrzeug für den Lebensmitteltransport zu kaufen. Nachdem mittlerweile mehr als 30 000 Euro zusammengekommen sind, wartet Solisatt nun auf seinen Opel Combo.

Narrenzunft spendet

„Es ist bestellt. Es kommt Mitte August“, teilt Thomas Spieß vom Leitungsteam des Ladens mit. Ursprünglich hatte die Kolpingsfamilie – der Verein ist Träger des Ladens – gehofft, bereits zum Jahresende 2016 ein eigenes Kühlfahrzeug zu besitzen. Allerdings fehlte zunächst noch Geld. „Es hat sich sehr gut entwickelt“, freut sich Spieß über die eingegangen Spenden, er habe nicht gedacht, dass mehr als 20 000 Euro zukommen kommen würden. Aber Vereine, Privatpersonen, Geschäftsleute und auch die Stadt finanzieren das Kühlfahrzeug über Spenden und Zuschüsse mit. Zuletzt überreichte am vergangenen Wochenende der Narrenverein Ebersbach-Musbach 888,88 Euro. Dieser Betrag stammt vom Zunftmeisterempfang in diesem Jahr und setzt sich zusammen aus den Beträgen des Narrenvereins, die auf die Jahresorden verzichteten. Die Gastzünfte ihrerseits verzichteten ebenfalls auf ein Gastgeschenk und übergaben dafür eine Geldspende für diese Aktion.

Kostenpunkt: 28 000 Euro

Rund 28 000 Euro wird der Kastenwagen kosten, den Solisatt bestellt hat. Der Neuwagen wird voraussichtlich im August geliefert. „Wir hoffen, dass er zum Schlossfest auch fertig beschriftet ist“, sagt Spieß. Das Kühlfahrzeug wird vorne zwei Sitze haben, der hintere Innenbereich wird Ladefläche mit Kühlgerät und Transportboxen sein. Sie werden über eine Schiebetür an der Seite und die beiden Hecktüren erreichbar sein. Spieß freut sich, „dass wir endlich die Sachen abholen können, für die die Kühlkette nicht unterbrochen sein darf“. Zwar biete der Laden mitunter auch bislang solche Lebensmittel an, „aber mit mit dem Kühlfahrzeug müssen wir keine Ängste mehr haben, dass etwas passiert“.

30 Ehrenamtliche helfen mit

Derzeit helfen 30 Ehrenamtliche im Kolpingladen Solisatt mit, zehn als Fahrer, die anderen immer in Fünfer-Teams bei den Vorbereitungen und dem Verkauf. Neben dem Kühlfahrzeug plant Solisatt auch an andere Stelle in die Kühlkette zu investieren. „Im Laden müssen wir die alten Kühlgeräte erneuern“, berichtet Spieß. Ziel sei es, große Kühlschränke zu haben, in die die Boxen aus dem Kastenwagen direkt hineingeschoben werden können. Eine Frage allerdings muss Solisatt bis zur Ankunft des Kühlfahrzeugs noch klären. „Was wir dringend suchen, ist eine Garage für das Fahrzeug im Bereich bei unserem Laden.“

Seit 2009 gibt es „Solisatt“ in Aulendorf als sozialen Laden, in dem Menschen, denen nur wenig Geld zum Leben zur Verfügung steht, kostengünstig einkaufen können. Zwei Mal in der Woche kaufen Bedürftige dort Lebensmittel zu kleinen Preisen ein. Dafür benötigen Sie einen Berechtigungsschein, den die Stadtverwaltung ausstellt. Die Lebensmittel für den Laden werden von örtlichen Lebensmittelläden gespendet oder vom Laden selbst gekauft. Ehrenamtliche Fahrer holen die Lebensmittel ab. Träger des Landes ist die Kolpingsfamilie.