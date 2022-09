Solarpark „Wannenberg“ wird beim „Nachhaltigen Sonntag“ vorgestellt

Das Haus Königsegg-Aulendorf plant bekanntlich in Zusammenarbeit mit der Firma Blue Elephant Energy im Gewann „Wannenberg“ den größten Solarpark der Region zu errichten.

Um das Projekt der Aulendorfer Bürgerschaft vorzustellen, wird sowohl der Projektträger Blue Elephant Energy als auch das Haus Königsegg-Aulendorf mit einem Informationsstand am Sonntag, 25. September, ab 11 Uhr vor dem Aulendorfer Schloss vertreten sein. Das teilt die Stadtverwaltung mit. An diesem Tag findet in Aulendorf zum ersten Mal der „Nachhaltige Sonntag“ statt.

So groß soll der Solarpark werden

Die Flächen, auf denen der Solarpark geplant ist, umfassen etwa 45 Hektar. Es soll dort eine Leistung von bis zu 48 Megawatt Peak installiert werden.

Die Blue Elephant Energy hat sich laut Mitteilung auf erneuerbare Energien spezialisiert. Nach eigenen Angaben hat die Firma mit Sitz in Hamburg in nur rund sechs Jahren seit ihrer Gründung ein Portfolio von 67 Solar- und 13 Windparks mit einer Gesamtkapazität von 1228 Megawatt Peak erworben. Die Blue Elephant Energy soll die Entwicklung, den Bau und den Betrieb der Aulendorfer Anlage übernehmen.