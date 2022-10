So will sich Aulendorf gegen Starkregen wappnen

Es ist eine Bedrohung, die schwer vorhersehbar ist und gleichsam aus dem Nichts auftaucht. Innerhalb weniger Stunden überfluten sintflutartige Regenfälle Straßen, Plätze und Keller und verursachen teils hohe Schäden.

Und es ist eine Gefahr, die nach Einschätzung von Fachleuten durch den Klimawandel anwachsen wird. „Starkregenereignisse werden eher zunehmen“, sagte Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Auch Aulendorf war schon betroffen. Matthias Burth

Und er machte deutlich, dass auch die Schlossstadt nicht von der Entwicklung ausgenommen ist. „Auch Aulendorf war schon betroffen“, sagte er und erinnerte an das Unwetter mit starken Regenfällen, das in der Nacht zum 1. Juli etliche Feuerwehreinsätze im ganzen Stadtgebiet notwendig machte.

Wie viel die Analyse kostet

Um Schäden, die durch Starkregen entstehen können, entgegenzuwirken, beschloss der Rat ein Ingenieurbüro zu beauftragen. Die Experten sollen das Risiko durch Starkregen in Aulendorf analysieren und ein Handlungskonzept erstellen. Die Kosten dafür werden bei rund 170 000 Euro liegen.

Wie das Stadtbauamt in den Sitzungsunterlagen erläuterte, gehen die Ingenieure dabei in drei Schritten vor. In der ersten Phase wird eine hydraulische Gefährdungsanalyse erarbeitet. Die Ergebnisse der Analyse werden dann in Starkregengefahrenkarten dargestellt.

Auf den Karten sieht man, wo sich Oberflächenwasser sammelt, wohin es wie schnell fließt, welche Bereiche voraussichtlich überflutet werden und wie hoch das Wasser kommen wird.

„Potenzielle Überflutungsgefährdungen können somit ermittelt und dargestellt werden“, so die Aulendorfer Verwaltung. Darüber hinaus seien die Karten ein wichtiges Arbeitsinstrument für Alarm- und Einsatzpläne.

Erosionsgefährdung wird mit untersucht

Gerade im Sommer, wenn starker Gewitterregen in kurzer Zeit auf einen ausgetrockneten Boden fällt, kann es nicht nur zu Überflutungen kommen. Das Wasser reißt dabei auch Boden und Geröll mit sich und trägt so den Boden ab.

Auch diese Gefahr wird durch die Ingenieure ermittelt. So sollen Erosionsgefahrenkarten erstellt und Erosionsgefährdungen ermittelt werden. „Ziel ist hierbei, vor allem die Potenziale von Erosionsschutzmaßnahmen auszuloten“, erläutert die Verwaltung.

Die Starkregengefahrenkarte ist dann die Basis für den nächsten Schritt: die Risikoanalyse. Dabei wird geschaut, welche Gebiete besonders gefährdet sind und wo mit welchem Schaden zu rechnen ist.

Anhand dieser Bewertung ergeben sich dann unter Umständen Handlungskonzepte für die Stadt, wie zukünftig durch bestimmte Maßnahmen Schäden verringert oder ganz vermieden werden sollen.

Für das Starkregenmanagement wurden fünf zertifizierte Ingenieurbüros angefragt. Matthias Burth

Wie Bürgermeister Burth in der Sitzung ausführte, wurde das, was das beauftragte Ingenieurbüro leisten soll, mit dem Landratsamt Ravensburg und dem Regierungspräsidium Tübingen vorher abgesprochen. „Für das Starkregenmanagement wurden fünf zertifizierte Ingenieurbüros angefragt. Zwei davon haben ein Angebot abgegeben und drei haben aus Kapazitätsgründen abgesagt“, berichtete Burth.

Das günstigere Angebot von beiden bekam vom Rat einstimmig den Zuschlag, ohne dass einer der Stadträte sich zu Wort meldete. Doch von den rund 170 000 Euro muss die Stadt Aulendorf am Ende nur gut 50 000 Euro bezahlen. Den Rest bekommt sie als Fördermittel vom Land.