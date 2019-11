Dass sie Zwillinge erwartet, wusste die 34-jährige Sandra Stutz aus Tannhausen bei Aulendorf schon ziemlich früh. „Ich hab‘ mich riesig darauf gefreut“, sagt sie.

Als der Arzt ihr in der 15. Schwangerschaftswoche dann mitgeteilt habe, dass es drei Kinder werden, war sie aber ganz schön geschockt, gibt die sympathische junge Frau offen zu.

Erst mal ordentlich geheult

Die alleinerziehende Mutter hätte nur noch denken können, dass sie dann alles mal drei braucht: Babysafe, Bettchen, Kinderwagen, Hochstuhl, einfach komplett alles. Da hätte sie erst mal ordentlich geheult, gesteht die junge, alleinerziehende Mutter mit ihrem gewinnenden Lächeln.

„Komm, das schaffen wir schon“, sprachen ihr Bruder und dessen Frau, denen sie die Botschaft zuerst überbracht habe, ihr ordentlich Mut zu. Sie könne es bis heute nicht fassen, dass sie von keiner Seite eine negative Reaktion auf die Drillingsnachricht bekommen habe.

Sie vermutet, dass sie vielleicht deshalb eine Traumschwangerschaft hatte, denn bis auf kleinere Beschwerden fühlte sie sich stets gut. Anfang Juni, in der 36. Woche wurden die Mädchen dann im Elisabethenkrankenhaus Ravensburg, per geplantem Kaiserschnitt, geholt.

Sina, die Erstgeborene kam mit 1790 Gramm, danach Nele mit 1700 Gramm und als dritte Hilda mit 1860 Gramm zur Welt, wobei Hilda und Nele sich eine Plazenta teilten, also eineiig sind. Drei Wochen mussten alle auf der Neugeborenenstation verbringen und wurden zuerst per Magensonde ernährt, weil sie so schwach waren.

Als wir dann nach Hause durften, war ich überwältigt, wie viele hilfsbereite Menschen es gibt. Sandra Stutz

„Als wir dann nach Hause durften, war ich überwältigt, wie viele hilfsbereite Menschen es gibt“, erzählt die junge Mutter weiter. Vor allem die Betreuungsangebote waren dringend notwendig, musste sie doch mit der kleinen Nele, die mit Klumpfüßen geboren wurde, bis zur Operation im Alter von neun Wochen alle sieben Tage nach Stuttgart fahren.

„Diese Zeit war sehr stressig und anstrengend“, aber ihr Vater und liebe Verwandte wären stets bereit gewesen, mitzufahren.

Die junge Mutter ist optimistisch, dass Nele, die derzeit Schienen an den Beinen trägt, eines Tages laufen können wird. Juliane Rothenhäusler, ehemalige Arbeitskollegin und beste Freundin, fügt lachend hinzu, „falls Nele mal Ballett tanzt, kaufe ich das erste Tütü.“

Für sie ist es selbstverständlich der jungen Mutter, so gut es geht, bei der Alltagsbewältigung zu helfen. Sie sprang auch ein, als Sandra wegen Gallensteinen spontan ins Krankenhaus musste und nahm zwei der Babys mit nach Hause, während das dritte bei Sandras Bruder betreut wurde.

„Mein Partner hat Verständnis dafür, dass ich für meine Freundin da bin“, erzählt sie „und für mich sind die Kleinen eine unglaubliche Bereicherung“.

Großvater hilft beim Füttern

Wie denn der ganz normale Alltag und natürlich die Nächte verlaufen, möchte die „Schwäbische Zeitung“ wissen und Sandra erklärt mit einem Lächeln, dass dies recht gut läuft.

Bisher hätten die Mädels meistens nacheinander Hunger und das höchstens zwei Mal pro Nacht, dafür tagsüber alle zwei Stunden. Da helfe dann oft der Großvater beim Füttern. Sie könne auch ein bis zwei Stunden die Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen, wenn es notwendig ist.

Meine Mädels bedeuten dreifaches Glück, aber manchmal natürlich auch dreifache Sorgen und Ängste. Sandra Stutz

Derweil liegt Hilda im riesigen Kinderbettchen mitten im Wohnzimmer und brabbelt fröhlich vor sich hin, während Sina auf dem Arm der Mutter eingeschlafen ist und Nele von Freundin Juliane das Fläschchen bekommt.

Allseitige Zufriedenheit liegt spürbar in der Luft, was die Drillingsmutter mit den Worten bekräftigt: „Meine Mädels bedeuten dreifaches Glück, aber manchmal natürlich auch dreifache Sorgen und Ängste“.

Auto ist zu klein

Neben dem Termin beim Kardiologen, den sie mit Nele und Sina vor sich hat und bei dem sie inständig auf Entwarnung hofft, belastet die alleinerziehende Mutter vor allem das logistische Problem des zu kleinen Autos.

„Noch geht es gerade so, aber sobald die Mädels nicht mehr in den Babysafe passen, drei Kindersitze bringe ich in mein Auto niemals rein“, seufzt sie und ergänzt, dass für ein größeres Auto das Geld leider nicht reicht. Das mache ihr schon große Sorgen, weil sie ja in Tannhausen dringend auf ein Auto angewiesen seien, fügt sie abschließend hinzu.