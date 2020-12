So planen Aulendorfs Kirchen die Weihnachtsfeierlichkeiten

Die ökumenischen Gottesdienste finden an Heiligabend wie folgt statt: Jeweils um 16 Uhr in Tannhausen am Dorfgemeinschaftshaus, in Zollenreute auf dem Parkplatz vor dem Dornbuschhof und in Blönried beim Feuerwehrhaus. Jeweils um 17 Uhr im Schlosspark Aulendorf, im Hof der Grundschule, beim Rondell im Birnbaumweg (Haus Nr. 51), im Alemannenring (Haus Nr. 22) und in Rugetsweiler am Feuerwehrhaus.

In St. Martin können alle Hauptgottesdienst über die Weihnachtstage nur nach schriftlicher Voranmeldung besucht werden. Anmeldeformulare liegen in der Kirche aus und müssen bis Montag, 21. Dezember, beim Pfarramt eingeworfen werden. Bei der Thomaskirchengemeinde ist eine telefonische Voranmeldung unter Telefon 07525/2660 nur für die Gottesdienste an Heiligabend notwendig.