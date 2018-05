Zum fünften Mal in Folge beteiligt sich Aulendorf an der jährlich stattfindenden, bundesweiten Klimaschutz-Initiative „Stadtradeln“. „Mitmachen kann jeder, der in Aulendorf wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder in einem Verein ist“, erklärt die stellvertretende Bürgermeisterin Christine Vogt, die gemeinsam mit Joachim Feßler vom Verein BUS die Veranstaltung organisiert.

Vom 11. Juni bis zum 1. Juli leisten die Teilnehmer 21 Tage lang freiwillig einen bewussten Beitrag zur Vermeidung von CO2, in dem sie beruflich und privat so oft wie möglich aufs Auto verzichten und das Fahrrad nutzen. Organisatorin Vogt freut sich, dass der Landkreis Ravensburg das Vorhaben unterstützt und auch finanziert. So starten mehrere Gemeinden im Kreisgebiet zeitgleich in die dreiwöchige Aktion. Dies sorgt für zusätzliche Motivation, werden doch die radelnd zurückgelegten Kilometer der teilnehmenden Teams und die damit vermiedenen CO2-Emissionen im Internet veröffentlicht.

Die Aulendorfer starten am Sonntag, 10. Juni, um 11.30 Uhr mit einer Fahrradsegnung vor dem Schloss. Anschließend werde spontan eine Ausfahrt stattfinden, wobei das Ziel noch nicht genau fest steht, so Vogt. Bisher haben sich 19 Teilnehmer in verschiedenen Teams angemeldet, mit dabei die Yetis und „Zollenreute radelt“. Zu letzterem Team gehört auch Heike Pfletschinger, die im Vorjahr ebenfalls mitgeradelt ist. Das sei eine sehr gute Erfahrung gewesen, berichtet sie. „Möglichst aufs Auto zu verzichten, bedeutet auch bewusstere Überlegungen was Einkäufe betrifft“, blickt sie zurück und formuliert für sich den Gewinn aus der letztjährigen Teilnahme: „Aussteigen aus der Gewohnheit (ins Auto) einzusteigen!“ Dabei habe sie so richtig Spaß am Radeln bekommen und auch die zehnjährige Tochter hätte die geradelten Kilometer begeistert gezählt. Einzelne Teilnehmer, die mitmachen möchten, können sich dem offenen Team anschließen.

Gerade die normalen Alltagsfahrten, etwa zur Arbeit vor Ort, zum Einkaufen oder in die Eisdiele sollen in den Fokus rücken, äußert sich Joachim Feßler, dessen klimafreundliches Lastenfahrrad beim Pressetermin vollgeladen mit Einkäufen ist. „Wenn mehr Menschen das Fahrrad nehmen würden, bräuchte man sicher keine Überlegungen in Sachen Verkehrsbelastung an der Schwarzhausstraße anstellen“, fügt er hinzu.

Im vergangenen Jahr haben beim „Stadtradeln“ in Aulendorf 240 Teilnehmer mitgemacht. In 14 Teams radelten diese insgesamt 52011 Kilometer und sparten damit 7386 Kilogramm CO2 ein.