So läuft es mit Deutsch-Kursen für Ukrainer in der Region

Die Volkshochschule (VHS) Oberschwaben bietet für ukrainische Geflüchtete in Aulendorf, Bad Buchau und Bad Saulgau erfolgreich Deutsch- und Integrationskurse an. Das berichtet die VHS in einer Pressemeldung. Laut VHS haben die Geflüchteten ein großes Interesse daran, Deutsch zu lernen, und sind sehr motiviert. Doch die VHS verschweigt in ihrer Meldung auch nicht die Probleme, mit denen sie konfrontiert ist: die Schwierigkeit, Zuschüsse zu bekommen, fehlende Räume und ein ausgedünnter Dozenten-Pool.

Mütter können dank Kinderbetreuung in Ruhe lernen

Wie die VHS berichtet, läuft in Aulendorf seit 25. April und bis Ende August das über das Landratsamt Ravensburg geförderte Sprach-Café an zwei Vormittagen in der Woche, immer montags und mittwochs. Zu Beginn wurden sieben Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren parallel in einem Nebenraum mit betreut.

Mittlerweile konnten aber alle Kinder in den Kindergärten der Stadt Aulendorf und der Teilorte untergebracht werden. Für die Mütter bedeutet das laut Pressemitteilung: Sie können sich nun sehr gut auf den Unterricht konzentrieren und machen sehr große Fortschritte, so wie die gesamte meist über 20 Personen umfassende Lerngruppe. Im Sprach-Café unterrichtet die erfahrene VHS-Dozentin Ute Fritz. Sie sei begeistert von den Teilnehmenden, die sehr motiviert bei der Sache seien, so die VHS. Einige aus der Gruppe wechseln Anfang Juni in den dann neu beginnenden einjährigen Integrationskurs.

Deutsch-Kurs in Bad Buchau

„Aber nicht nur in Aulendorf ist es dem Team der VHS Oberschwaben gelungen, trotz schwieriger Zuschussbedingungen weitere Sprachkurse anzubieten“, heißt es in der Meldung. In Bad Buchau kommen seit dem 25. April 20 Menschen viermal wöchentlich bis zum 10. September zusammen und lernen in einem sogenannten VwV-Kurs Deutsch.

Räume wurden dafür im Haus Ilona der St. Elisabeth-Stiftung zur Verfügung gestellt. Der Kurs wurde in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Biberach möglich. Für dieses Angebot wurde mit Sophia Romanova eine junge Dozentin aus Aulendorf gefunden, die selbst aus der Ukraine stammt und ausgebildete Lehrkraft ist.

Erstorientierungskurs startete in Bad Saulgau

Ein weiteres Angebot startete am 6. Mai in Bad Saulgau. Dort konnte ein Erstorientierungskurs beginnen. Es handelt sich um ein Format, das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert wird und bei dem der VHS-Landesverband Baden-Württemberg als Träger fungiert.

Hier findet der Unterricht an drei Vormittagen in der Woche im VHS-Gebäude statt. In diese Gruppe wurden auch mehrere Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren aufgenommen, für die in den Schulen kein Platz gefunden werden konnte. Dozent ist der erfahrene Sprachkurslehrer Michael Skuppin.

Neue digitale Ausstattung

Erleichtert wird laut VHS an den Standorten Aulendorf und Bad Saulgau die Sprachvermittlung durch die neue digitale Ausstattung. Sie mache „einen sehr modernen und abwechslungsreichen Unterricht“ möglich.

Alle Dozentinnen und Dozenten der Kurse seien immer wieder beeindruckt von der Motivation der Teilnehmenden und von der großen Bereitschaft, schnell die deutsche Sprache zu lernen, um hier anzukommen, so die VHS.

VHS ist auch in der Integrationsarbeit aktiv

Neben den Sprachangeboten für die Ukrainerinnen und Ukrainer ist die VHS auch in der Integrationsarbeit aktiv: Im April wurde ein weiterer Integrationskurs abgeschlossen, „mit großem Erfolg“, wie die VHS berichtet. Ein zweiter Abend-Integrationskurs läuft und ein neuer soll Anfang Juni beginnen.

„Dieser kann zwar den aktuellen Bedarf an diesem einjährigen Format abdecken, aber für niedrigschwellige Angebote, wie sie für die weiterhin ankommenden Ukraine-Geflüchteten notwendig wären, fehlt es an Ressourcen“, schreibt die VHS.

Das sind die Schwierigkeiten

Vor allem fehle die Refinanzierung von Dozenten-Honoraren für niedrigschwellige, nicht behördlich unterstützte Formate, wie den Deutsch-Lern-Treff, zudem mangle es an Raumressourcen und der Dozenten-Pool sei sehr ausgedünnt.

Einen Deutsch-Lern-Treff hatte die VHS in Aulendorf bereits im März spontan organisiert. Er bot ukrainischen Geflüchteten die Möglichkeit, die ersten Wörter und Sätze auf Deutsch zu lernen.