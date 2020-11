So helfen „Aulendorfer helfen Aulendorfern“

Die Schule am Schlosspark Aulendorf startet wieder die Aktion „Aulendorfer helfen Aulendorfern“. In der Zeit vom 23. bis 27. November werden haltbare Lebensmittel (Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Reis, Mehl, und so weiter), Drogerie- und Hygieneartikel (Deo, Seife, Shampoo, Zahnpasta, und mehr) und Süßigkeiten gesammelt. Wie die Schule mitteilt, sind die Spenden gedacht für Menschen, die alleine leben, krank, alt oder einsam sind und um die sich niemand kümmert sowie Alleinerziehende oder kinderreiche Familien – Menschen, die vom Allernötigsten leben müssen. Die Spenden sollten im genannten Zeitraum in Tüten verpackt in der Schule abgegeben werden. Mitarbeiter der Kirchen verteilen diese dann an bedürftige Menschen in Aulendorf.