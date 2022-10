So hat der Waldkindergarten Aulendorf sein 20-Jähriges gefeiert

Den Waldkindergarten Aulendorf im Aulendorfer Ortsteil Tannhausen gibt es seit 20 Jahren. Dieses runde Jubiläum hat der Kindergarten Mitte Oktober mit einem großen Fest gefeiert. Wie die Kindergartenleitung berichtet, nahmen an der Feier, die auf dem Sportplatz Tannhausen stattfand, hunderte Menschen teil. Am gleichen Tag hielt zudem die Feuerwehr Tannhausen ihre Hauptprobe ab, bei der sowohl Kindergartenkinder als auch Erzieherinnen mitmachten.

Den Auftakt zur Jubiläumsfeier bildete jedoch ein Dankgottesdienst, der laut Bericht „liebevoll“ von Schwester Renate und den Kindern des Waldkindergartens gestaltet worden war.

Im Anschluss berichtete Gründungsmitglied Eckhard Lehmann von den Anfängen des Kindergartens und überbrachte seine Glückwünsche. Laut Pressebericht lobte Bürgermeister Matthias Burth in seiner Ansprache die Mitglieder des Waldkindergarten-Vereins, der Träger des Kindergartens ist, für ihr ehrenamtliches Engagement trotz zunehmender Bürokratie.

Stadtrat Martin Waibel (BUS) hob wiederum hervor, wie wichtig der Aufenthalt in der Natur für die positive Entwicklung der Kinder sei. Im Namen seiner Gemeinderatsfraktion überreichte er zudem eine Spende in Höhe von 300 Euro. Eine weitere Spende in Höhe von 500 Euro bekam der Kindergarten von der Firma Walko Transporte.

Waldbrand gelöscht

„Etwas später brachte dann außerdem die Hauptprobe der Feuerwehr Tannhausen die Kinderaugen zum Leuchten“, schildert die Kindergartenleitung die Wirkung der Feuerwehrprobe auf die Kinder.

Aus der verrauchten Hütte am Waldrand angrenzend dem Sportplatz wurden die Kindergartenkinder sowie deren Erzieherinnen durch Atemschutzträger gerettet und sofort von Helferinnen und Helfern des DRK Ortsgruppe Aulendorf versorgt und mit Süßigkeiten „verarztet“.

Währenddessen wurde der Waldrand zu Übungszwecken durch die Feuerwehr Tannhausen gelöscht, um die Wasserversorgung im Ernstfall zu demonstrieren. Außerdem wurde direkt auf dem Sportplatz ein Dummy geborgen, der unter der Frontschaufel eines Traktors eingeklemmt war. Kommentiert und erklärt wurde das Geschehen von Jörg Ohlinger.

Wie die Kindergartenleitung weiter berichtet, überbrachten nach der Feuerwehrprobe Kommandant Anton Mai, Ortsvorsteherin Margit Zinser-Auer und Bürgermeister Matthias Burth Glückwünsche an den Kindergarten sowie Worte des Danks an die vielen Zuschauer.

Bei Kaffee und Kuchen und einem vielseitigen Programm für die Kinder klang die Jubiläumsfeier aus.