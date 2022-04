So feiern Aulendorfs Katholiken das Ostergeschehen

Die heiligen drei Tage vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu Christi sind das wichtigste Ereignis im Kirchenjahr und können im dritten Coronajahr unter gelockerten Maßnahmen begangen werden. Während die Maskenpflicht im Gottesdienst nach Anordnung der Diözese weiter bestehen bleibt, darf wieder gesungen werden.

In der Aulendorfer Pfarrkirche St. Martin fand am Abend des Gründonnerstag in Erinnerung an das letzte Abendmahl, das Jesus laut Überlieferung vor seinem Kreuzestod mit den Jüngern gefeiert hat, ein Festgottesdienst statt. Der Ritus der traditionellen Fußwaschung und der anschließende Kreuzweg zur Hohkreuzkapelle mussten entfallen, dagegen konnten die Ölbergandachten in der Kirche durchgeführt werden.

Der Kinderkreuzweg

Am Karfreitag konnten Ana Aßfalg und Anni Riquartz nach zweijähriger Pause etwa 40 Vorschul- und Grundschulkinder, einige Jugendliche sowie zahlreiche Eltern beim Kinderkreuzweg begrüßen. Kindgerecht vermittelten die Organisatorinnen das Ostergeschehen und nahmen die Anwesenden mit „auf den Weg, den Jesus gegangen ist“.

So reckten sich bei Fragen stets viele kleine Hände in die Höhe und die Kinder trugen die Symbole geradezu ehrfürchtig vor den Altar. Passend dazu sangen die Kinder unter Begleitung von Anna Rickquartz auf der Querflöte den Text „Wir gehen mit auf deinem Weg“. Von den Kindern vorgelesene Fürbitten vermittelten ebenso Hoffnung wie die vielen Teelichte, die nach dem gemeinsamen Vaterunser den Kreuzweg erhellten.

Im Livestream zu sehen

Am Abend des Karsamstag wird um 20.30 Uhr die Osternachtliturgie gefeiert. Vom Dunkel zum Licht, vom Tod zur Auferstehung, so lautet die Botschaft der Osternacht. Diese wird ebenso wie das Hochamt am Ostersonntag um 9 Uhr per Livestream auf www.stmartin-aulendorf.de übertragen.