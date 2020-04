So arbeitet ein Studienkolleg in Zeiten von Corona

Nachdem die Klassen am Montag vor der allgemeinen Schulschließung noch mit Arbeitsaufträgen in ihren Schulbüchern und Kontaktdaten der Lehrer für die erste Woche von „Schule daheim“ versorgt wurden, startete das Studienkolleg am Sonntag darauf mit der Lernplattform „Moodle“. Das teilt das Studienkolleg in einer Pressemitteilung mit.

System läuft reibungslos

Diese Plattform laufe über einen Landesserver, der in den ersten Tagen von Homeschooling arg an seine Grenzen geführt, dann aber zügig aufgerüstet wurde. Innerhalb weniger Tage war so ziemlich die gesamte Schulgemeinde des Studienkollegs in Blönried online aktiv – und es liefe dank der Pflege des Systems durch einzelne fachkundige Kollegen reibungslos: Wochenpläne, Arbeitsaufträge, Links zu Dokus und Lehrfilmen, Arbeitsblätter und Erklärvideos werden von den Lehrern auf Moodle eingestellt.

Dazu können auf Themenfeldern erläuternde Texte mit Tipps oder Erklärungen gestellt werden. Die E-Learning-Plattform mache Kommunikation sehr einfach. Man könne laut Mitteilung mit einem Klick Gruppen-oder Einzelmitteilungen schreiben. Einige Lehrer richten feste Chat-Zeiten ein, in denen Probleme beim Lösen der Aufgaben geklärt werden können.

Unterstützung per Video

Auch das Blönrieder Tagesheim ist auf Moodle präsent. Ulrike Schmid, Leiterin des Tagesheims und aktuell Betreuerin einer fünften Klasse in der Hausaufgabenzeit unterstütze per Videoschaltung ihre Schützlinge bei der Erledigung der Arbeitsaufträge. Auch Schulleiter Klaus Schneiderhan setzt in diesen Zeiten auf den Unterricht mit Videoschaltung. So kann er mit seinem Chemiekurs in Kontakt bleiben, Fragen klären und Vorgänge demonstrieren.

Pater Rajesh, Schulseelsorger am Studienkolleg, hat sich per E-Mail an alle Akteure des Studienkollegs gewandt – mit einem Gebet möchte er Hoffnung und Zuversicht vermitteln, seine Kontaktdaten machen ihn erreichbar für alle, die in dieser schwierigen Zeit aus dem Takt geraten oder in Angst sind.