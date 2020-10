SMV-Tagung am Gymnasium Aulendorf

Einmal im Jahr treffen sich die Klassensprecher aller Klassen und weitere interessierte Schüler des Aulendorfer Gymnasiums zu einer gemeinsamen Tagung der Schülermitverantwortung (SMV).

Dort wird, laut Pressemitteilung der SMV, die Arbeit für das kommende Jahr geplant und die Aktionen aus dem vergangenen Jahr reflektiert. Im Normalfall sei die Tagung ein schönes Miteinander, bei der auch der soziale Aspekt im Vordergrund stehe. Da in Pandemiezeiten die Schüler unterschiedlicher Klassen aber nicht zusammenkommen dürfen fand die Tagung diesmal dezentral statt. Jeder Klassensprecher saß, ausgestattet mit Tablet, in seinem Klassenzimmer und nahm so per Videokonferenz an der Tagung teil. So konnte geplant werden, dass auch die anstehende Schülersprecherwahl und die Schulweihnachtsfeier in diesem Jahr in den einzelnen Klassen stattfinden wird. Auch das Schülerpatenprogramm mit den Fünftklääslern läuft in diesem Jahr digital. So können sich die Neuankömmlinge gleich mit der neuen Lern- und Kommunikationsplattform vertraut machen.