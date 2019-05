Skyshape rockt in Aulendorf

Mit dem Auftritt der Bands Ben J. Marx & Friends aus Ravensburg und Skyshape aus Innsbruck sind am Samstag die Live-Acts im Mai im Irreal in Aulendorf gestartet.

Als erstes auf der Bühne: die Vorgruppe Ben J. Marx & Friends, ein klassisches Rocktrio mit Ben J. Marx, Gesang und Gitarre, Steffen Dietz am Schlagzeug und Florian Tümmler am Bass. Die Gruppe ist bekannt aus Auftritten in der Region – Räuberhöhle, Baltes, Rock am See – und hatte ihre Fans am Start, die den Saal füllten. Ihr Auftritt: solider Rock, wenn auch ihr Leadsänger später erklärte, nicht die beste Performance abgegeben zu haben. Zu wenig geprobt sei ihr etwa einstündiger Auftritt und er versprach einen besseren Auftritt beim nächsten Gig am 10. Mai beim dritten Rock the Fläppe in Ravensburg abzugeben.

Trotzdem, nachdem sie sich warm gespielt hatten, kamen auch die Zuschauer in Fahrt und füllten die Tanzfläche. Schade, dass sie erst mit dem letzten Stück ihre melodiöse Seite vorstellten. Davon hätte man gerne noch mehr gehört, um zu sehen, wie vielseitig das Können der Musiker ist, die demnächst auch unter dem Namen Ikarus auftreten wollen.

Drei Gitarren, drei Stimmen

Eine Klasse besser und professioneller zeigte sich dann der Auftritt von Skyshape aus Innsbruck. Die Tiroler sind in ganz Österreich bekannt und mit einer italienischen Plattenfirma auch oft in Norditalien unterwegs. Ihre Besetzung Daniel Kobler, Gesang und Gitarre, Klaus Schweinberger, Bass und Gesang, Michael Pittdrack am Schlagzeug und Simon Sprengel, Gitarre und Gesang.

Mit drei Gitarren und drei Stimmen war ihr Sound sehr eingängig. Über den Rhythmus von Bass und Schlagzeug setzten sich die Gitarrenriffs und nicht zuletzt rockte Kobler mit seiner Stimme den Saal. Dass sie erstmals in Deutschland und ausgerechnet in Aulendorf auftraten, hatte sich durch den Kontakt von Ben J. Marx mit ihnen ergeben. Was viele Aulendorfer vielleicht noch nicht wissen: hier ist ein Handwerker ansässig, ein „Gitarrenguru“, so Oliver Jöchle vom Irreal, der Gitarren reparieren kann und sein Können ist bis über die Landesgrenzen hinaus in der Szene bekannt.

So freuten sich die Tiroler über ihre Premiere in Deutschland nach weit über einem Jahrzehnt Bühnenerfahrung und spielten bis Mitternacht. Ihr letzte Stück am Abend hieß „Schitdreck“ wie ein gleichnamiges österreichisches Kartenspiel und war beileibe nicht das Motto ihres Auftritts. Ganz im Gegenteil.